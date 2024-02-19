Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:59

Акции "Башнефти" подешевели на 5-6% после публикации отчета за 2023 год по МСФО

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - На торгах на "Московской бирже" обыкновенные акции "Башнефти" подешевели на 5,1% (до 2707 рублей за штуку), а привилегированные - на 5,7%, до 2051 рубля за штуку, после публикации финансового отчета компании за 2023 год по МСФО.

Чистая прибыль, относящаяся к акционерам "Башнефти", по МСФО в 2023 году составила 177, 4 млрд рублей, сообщила компания. Выручка от реализации и прибыль от совместных предприятий превысила 1 трлн рублей. Затраты и расходы составили 837,6 млрд рублей.

Московская биржа Башнефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

РФ забрала во временное управление станкостроительный завод концерна DMG MORI

РФ забрала во временное управление станкостроительный завод концерна DMG MORI

Годовая чистая прибыль "Роснефти" по МСФО составила 1,267 трлн рублей

Путин разрешил Экспобанку купить российскую "дочку" HSBC

Суд обратил в пользу государства акции липецкой фабрики "Рошен"

Суд обратил в пользу государства акции липецкой фабрики "Рошен"

"Онэксим" Прохорова перевел структуру владения "Ренессанс капиталом" в РФ

Тинькофф банк начинает работать в Крыму

Тинькофф банк начинает работать в Крыму
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });