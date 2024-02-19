Акции "Башнефти" подешевели на 5-6% после публикации отчета за 2023 год по МСФО

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - На торгах на "Московской бирже" обыкновенные акции "Башнефти" подешевели на 5,1% (до 2707 рублей за штуку), а привилегированные - на 5,7%, до 2051 рубля за штуку, после публикации финансового отчета компании за 2023 год по МСФО.

Чистая прибыль, относящаяся к акционерам "Башнефти", по МСФО в 2023 году составила 177, 4 млрд рублей, сообщила компания. Выручка от реализации и прибыль от совместных предприятий превысила 1 трлн рублей. Затраты и расходы составили 837,6 млрд рублей.