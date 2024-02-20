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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:33

Европейские фондовые индексы закрылись без единой динамики

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Западной Европы изменились разнонаправленно по итогам торгов в понедельник, инвесторы оценивали макроэкономические и корпоративные новости.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 увеличился на 0,16% и составил 492,39 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 повысился на 0,22%, испанский IBEX 35 - на 0,59%, французский CAC 40 - менее чем на 0,01%. Тем временем германский DAX потерял 0,15%, итальянский FTSE MIB - 0,18%.

На этой неделе рынок ждет публикации окончательных данных о динамике потребительских цен в еврозоне за январь и ВВП Германии за четвертый квартал 2023 года.

Между тем правительство Франции понизило прогноз роста экономики страны на 2024 год до 1% с ожидавшихся ранее 1,4%. "Это все еще рост, однако прогноз учитывает новый геополитический контекст", - заявил министр финансов Франции Брюно Ле Мэр в ходе выступления на телевизионном канале TF1 в воскресенье.

Инфляция в Швеции в январе ускорилась до 5,4% по сравнению с минимальными почти за два года 4,4% месяцем ранее, согласно опубликованным в понедельник официальным данным. Консенсус-прогноз предполагал рост цен на 5,1%, сообщает Trading Economics.

В Финляндии инфляция в прошлом месяце замедлилась до 3,3% с 3,6% в декабре. Это повторение минимального уровня с октября 2021 года, который также был достигнут в ноябре 2023 года.

Акции Forvia упали на 12,7%. Французский производитель автокомпонентов анонсировал сокращение до 10 тыс., или около 13%, рабочих мест. Таким образом компания рассчитывает добиться годовой экономии в размере около 500 млн евро к 2028 году.

Цена бумаг Lufthansa снизилась на 1%. По оценкам компании, забастовка членов профсоюза Verdi может привести к отмене или задержкам рейсов авиакомпании и в результате затронуть около 100 тыс. человек.

Рыночная стоимость Equinor повысилась на 0,6%. Норвежская энергетическая компания подписала контракт о поставках сжиженного природного газа индийскому производителю удобрений Deepak Fertilisers сроком на 15 лет и объемом 650 тыс. тонн в год.

Капитализация испанского Banco Santander увеличилась на 1,8%. Банк повысил дивиденды в 1,5 раза и анонсировал обратный выкуп акций на 1,5 млрд евро.

Бумаги британской AstraZeneca подорожали на 3,2%. Фармкомпания сообщила об одобрении своего противоракового препарата американским Управлением по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов (Food and Drug Administration, FDA).

Цена акций Bayer понизилась на 1,2% после того, как немецкая химкомпания объявила о планах выплатить дивиденды за 2023 год в размере всего 0,11 евро на акцию по сравнению с 2,40 евро за 2022 год. Сэкономленные средства компания направит на сокращение задолженности.

Список лидеров роста в составе Stoxx Europe 600 возглавили бумаги разработчика программного обеспечения для финансовых компаний Temenos (8,8%), итальянской телекоммуникационной компании Telecom Italia (5,9%) и норвежского производителя сенсоров Tomra Systems (4,9%).

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