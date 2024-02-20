ВТБ в IV квартале сократил чистую прибыль по МСФО на 35%

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ВТБ по МСФО в четвертом квартале составила 56 млрд рублей, снизившись на 35% по сравнению с предыдущим кварталом, свидетельствует опубликованная отчетность.

В целом за прошлый год банк заработал рекордные 432,2 млрд рублей, что соответствует прогнозам менеджмента.

Опубликованные результаты оказались чуть хуже консенсус-прогноза "Интерфакса", предполагавшего прибыль в четвертом квартале на уровне 58,5 млрд рублей, за весь 2023 год – 434,4 млрд рублей.

Чистые процентные доходы ВТБ составили 761,4 млрд рублей против 321 млрд рублей в 2022 году и 646,3 млрд рублей в "досанкционном" 2021 году. В четвертом квартале чистые процентные доходы сократились на 4% по сравнению с предыдущим кварталом, составив 190,6 млрд рублей.

Чистая процентная маржа в четвертом квартале сократилась до 2,9% с 3,1% в третьем квартале, по итогам 2023 года составила 3,1%.

Чистые комиссионные доходы ВТБ по итогам 2023 года были на уровне 217 млрд рублей против 146,8 в 2022 году и 158,5 в 2021 году. В четвертом квартале банк заработал на комиссиях 58,8 млрд рублей, что на 3% меньше в сравнении с третьим кварталом.

Чистые прочие операционные доходы в 2023 году составили 127,3 млрд рублей, в четвертом квартале банк зафиксировал убыток по этой статье в размере 11,3 млрд рублей.

Стоимость риска ВТБ по итогам 2023 года составила 0,9%, сократившись на 1,5 п.п. по сравнению с показателем за 2022 год.

В четвертом квартале расходы ВТБ на резервы выросли в 1,6 раза квартал к кварталу, составив 57 млрд рублей. Банк, в частности, был вынужден создать 34 млрд рублей резервов по кредитам зарубежным "дочкам". Это связно с принятием в начале января президентского указа, запрещающего судебные взыскания по счетам типа "С".

"Мы судились по нашим заблокированным активам с нашими бывшими дочками VTB Europe и VTB Capital plc. Поэтому по сути мы вынуждены были в связи с появлением этого указа ухудшить свои ожидания по этим типам заблокированных активов", - пояснил Пьянов.

Доля неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле сократилась на 90 б.п. с начала года и составила 3,2%.

Расходы на персонал и административные расходы по итогам 2023 года составили 400,3 млрд рублей. Соотношение расходов и чистых операционных доходов до создания резервов по итогам 2023 года составило 36,2%. В четвертом квартале административно-управленческие расходы выросли на 30% квартал к кварталу, что связано с ускорением проектов импортозамещения и технологической трансформации, а также увеличением трат на персонал.