Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:05

ЦБ РФ отразил продажу юаней с расчетами 19 февраля на 48,7 млрд руб. из-за праздников в КНР

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Банк России отразил продажу валюты с расчетами 19 февраля на 48,7 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.

Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".

До этого ЦБ пять дней не проводил расчета по операциям с юанями из-за выходных дней. В Китае 11-17 февраля праздновался Новый год (Праздник весны).

ЦБ 9 января 2024 года начал проведение операций на внутреннем валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), в том числе с учетом всех операций, осуществленных со средствами фонда в 2023 году.

Банк России в I полугодии 2024 года (с 9 января по 28 июня) будет осуществлять покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином России объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 11,8 млрд рублей в день.

Минфин РФ с 7 февраля по 6 марта планирует направить на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 73,2 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 3,7 млрд рублей.

Таким образом, ЦБ с 7 февраля по 6 марта 2024 года будет продавать валюту на 8,1 млрд рублей (с 15 по 31 января объем продаж составлял 16,7 млрд рублей в день, с 1 по 6 февраля - 15,9 млрд рублей).

Банк России ЦБ РФ юань
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Выставка-форум "Россия"

В 2023 году 86% поставок российской нефти пришлось на дружественные страны

В 2023 году 86% поставок российской нефти пришлось на дружественные страны

ВТБ в IV квартале сократил чистую прибыль по МСФО на 35%

ВТБ планирует в 2024 году обратный сплит с коэффициентом 5000 к 1

Белоруссия отказалась от вступления в ВТО

Европейские фондовые индексы закрылись без единой динамики

Европейские фондовые индексы закрылись без единой динамики

Путин поручил к апрелю представить предложения о фонде для реконструкции аэродромов

Путин поручил к апрелю представить предложения о фонде для реконструкции аэродромов

РФ забрала во временное управление станкостроительный завод концерна DMG MORI

РФ забрала во временное управление станкостроительный завод концерна DMG MORI

Годовая чистая прибыль "Роснефти" по МСФО составила 1,267 трлн рублей

Путин разрешил Экспобанку купить российскую "дочку" HSBC

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });