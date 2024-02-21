Европейские рынки акций закрылись без единой динамики

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Западной Европы завершили торги вторника без единой динамики, инвесторы оценивали высказывания главы Банка Англии Эндрю Бейли, статистику автопрома и отчеты эмитентов.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 понизился на 0,1% и составил 491,9 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 потерял 0,12%, германский DAX - 0,14%. Французский CAC 40 вырос на 0,34%, итальянский FTSE MIB - на 0,08%, испанский IBEX 35 - на 0,94%.

Выступая на слушаниях в казначейском комитете Палаты общин Великобритании, Бейли отметил "воодушевляющие сигналы" в важных составляющих инфляции и заявил, что британскому ЦБ не нужно дожидаться ее замедления до целевых 2%, чтобы приступить к снижению базовой процентной ставки.

Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на уровне 5,25% годовых по итогам заседания в начале февраля.

Между тем, как стало известно во вторник из отчета Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA), продажи автомобилей в ЕС в январе выросли на 12,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Рост продаж отмечен в пяти крупнейших по населению и объемам продаж странах Европы - Германии, Великобритании, Италии, Франции и Испании.

Stellantis нарастила продажи в Евросоюзе в январе на 15%, продажи Renault сократились на 2,9%. Акции первой компании подешевели на 0,8%, второй - на 4,8%.

Цена бумаг Transocean Ltd. опустилась на 2%. Швейцарский оператор шельфовых нефтяных платформ в 2023 году увеличил чистый убыток в полтора раза, до $954 млн.

Австралийская горнодобывающая группа BHP Group Ltd. зафиксировала резкое падение чистой прибыли в первом финансовом полугодии - почти в 10 раз. Ее рыночная стоимость снизилась в Лондоне на 3,3%.

Британский Barclays Plc в четвертом квартале 2023 года сократил доналоговую прибыль более чем в 10 раз и получил чистый убыток, но капитализация банка выросла на 9% на планах выплатить акционерам 10 млрд фунтов стерлингов за три года в виде дивидендов и выкупа акций.

Сеть отелей InterContinental Hotels Group Plc удвоила чистую прибыль в минувшем году и анонсировала масштабную программу выкупа акций. Котировки акций компании повысились на 5,3%.

Капитализация французского производителя промышленных газов Air Liquide подскочила на 8,2% и обновила исторический максимум благодаря сильной операционной прибыли за 2023 год и повышению прогнозов на 2024 год.

Рыночная стоимость французского оператора связи Orange SA поднялась на 0,4% после новостей об одобрении Еврокомиссией сделки по слиянию его испанского подразделения с Masmovil Ibercom SA.