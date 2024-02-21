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Профицит британского бюджета в январе составил рекордные 16,7 млрд фунтов

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Великобритания в январе зафиксировала профицит бюджета в размере 16,7 млрд фунтов стерлингов ($21,07 млрд), говорится в отчете Национального статистического управления (ONS).

Показатель вырос более чем в два раза по сравнению с январем 2023 года и обновил максимум за всю историю подсчета, то есть с 1993 года, но оказался хуже среднего прогноза экономистов, ожидавших профицита в размере порядка 18,7 млрд фунтов.

Доходы бюджета выросли на 3,4% в годовом выражении, до рекордных 119,5 млрд фунтов, расходы сократились на 4,8%, до 102,8 млрд фунтов.

Общий объем новых госзаимствований с начала финансового года, то есть с апреля 2023 года, составил 96,6 млрд фунтов, сократившись на 3,1 млрд фунтов по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Совокупный размер госдолга Великобритании (без учета заимствований госбанков) на конец января составлял 2,65 трлн фунтов, или около 96,5% ВВП страны. Отношение госдолга к ВВП держится на рекордном уровне с конца 1960-х годов.

ONS Великобритания
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