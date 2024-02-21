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ГТЛК полностью разместила выпуск облигаций объемом 7,5 млрд рублей

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) полностью разместило выпуск 15-летних облигаций с офертой через 3,25 года серии 002P-03 объемом 7,5 млрд рублей, сообщил эмитент.

Компания установила ставку 1-го купона на уровне 18,3% годовых. Предусмотрены переменные квартальные купоны. Формула для расчета: значение ключевой ставки Банка России плюс премия. Размер премии установлен на уровне 2,3% годовых. Значение ключевой ставки для 1-го купонного периода взято на конец рабочего дня, предшествующего дате открытия книги заявок; для купонных периодов со 2-го по 13-й включительно значение будет браться по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода.

Сбор заявок на выпуск прошел 15 февраля. По его итогам объем размещения был увеличен с 5 млрд руб. до 7,5 млрд руб.

В настоящее время в обращении находятся 27 выпусков биржевых облигаций ГТЛК общим объемом 194,3 млрд руб., 29 выпусков классических бондов на 103,9 млрд руб., два биржевых выпуска на $174,65 млн и 6 классических выпусков на $1,5 млрд.

ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и предприятий других отраслей. Единственный акционер компании – РФ, управление осуществляют Минтранс и Минфин.

ГТЛК Государственная транспортная лизинговая компания Минфин
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