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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:14

Банки РФ в январе увеличили прибыль на 40% год к году до 354 млрд рублей

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Российские банки в январе увеличили чистую прибыль примерно на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и в 5,5 раза по сравнению с результатом декабря 2023 года, до 354 млрд рублей. Об этом говорится в обзоре ЦБ о динамике развития банковского сектора.

При этом доходность на капитал (показатель, который учитывает рост балансов банков) в январе 2024 года выросла не так значительно по сравнению с январем 2023 года (до 29,6% с 26% в годовом выражении).

Основную прибыль в размере около 300 млрд рублей (76 млрд рублей в декабре) поддержало в первую очередь восстановление резервов по корпоративным кредитам у ряда банков (35 млрд рублей по сравнению с доформированием резервов почти на 100 млрд рублей в декабре), а также низкие операционные расходы по сравнению с декабрьскими (-141 млрд рублей к декабрю).

В то же время прибыль сдерживало сокращение основных доходов из-за замедления кредитования: чистые процентные доходы и чистые комиссионные доходы снизились в сумме на 10% до 591 млрд руб. по сравнению с 660 млрд рублей в декабре. Неосновные доходы составили 24 млрд рублей (после убытка в 8 млрд рублей в декабре), что в значительной степени обеспечила переоценка долевых ценных бумаг (14 млрд рублей) на фоне восстановления рынка акций.

Количество прибыльных банков выросло до 292, что составляет 90% от их общего числа (в декабре – 219, или 68%). Доля прибыльных банков в активах сектора составила 99%.

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