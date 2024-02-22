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Фондовые индексы США завершили торги в среду без единой динамики

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в среду без единой динамики: Dow Jones и S&P 500 прибавили по 0,1%, в то время как Nasdaq опустился по итогам третьей сессии подряд (на 0,3%).

Протокол январского заседания Федеральной резервной системы выявил сохраняющуюся обеспокоенность относительно инфляции.

Большинство руководителей Федрезерва больше волнует то, что процентные ставки будут снижены слишком быстро, чем промедление в их сокращении. Они отметили риски слишком быстрого смягчения денежно-кредитной политики и хотели бы более тщательно оценить поступающие данные для того, чтобы удостовериться в сохранении прогресса в замедлении инфляции до целевого уровня в 2%, говорится в протоколе.

"ФРС перед тем, как принять какие-либо решения, будет еще несколько заседаний смотреть на то, как развивается ситуация на рынке труда и меняется инфляция, - полагает Роб Суонке из Commonwealth Financial Network. - Рынки по-прежнему расценивают июньское заседание как наиболее вероятное время первого снижения ставок".

Исходя из котировок фьючерсов на размер ставки, трейдеры оценивают в 30% возможность уменьшения стоимости заимствований Федрезервом в мае и в 80% в июне. Теперь они ждут, что ФРС проведет всего четыре снижения ставки до конца текущего года. До январского заседания прогнозировалось шесть сокращений начиная с марта, отмечает MarketWatch.

Котировки акций производителя контактных линз Bausch + Lomb Corp. в среду взлетели почти на 14%. Выручка компании в четвертом квартале, а также ее прогноз на 2024 год оказались лучше ожиданий экспертов.

Toll Brothers, специализирующаяся на строительстве домов класса "люкс", увеличила чистую прибыль и выручку в первом финквартале (ноябрь-январь) сильнее прогнозов. Цена бумаг компании поднялась на 4%.

Акции Analog Devices подорожали на 2,3%. Производитель полупроводниковой продукции во втором финансовом квартале, который закончился 3 февраля, сократил чистую прибыль более чем вдвое. Однако скорректированная прибыль оказалась лучше ожиданий рынка.

Акции Amazon.com Inc. с 26 февраля войдут в расчет индекса Dow Jones Industrial Average вместо аптечной сети Walgreens Boots Alliance. На этой новости стоимость Amazon выросла на 0,9%, Walgreens Boots Alliance - снизилась на 2,5%.

Котировки бумаг SolarEdge Technologies упали на 12,2% по итогам торгов в среду. Выручка производителя оборудования для солнечной энергетики в четвертом квартале снизилась на 65%. Также компания дала прогноз на текущий период, который разочаровал экспертов.

Разработчик решений в сфере кибербезопасности Palo Alto Networks резко увеличил чистую прибыль во втором финквартале (ноябрь-январь) благодаря значительной налоговой выгоде, но дал слабый прогноз на текущий период и весь фингод. Акции компании рухнули в цене более чем на 28%.

Кроме того, из-за слабого прогноза на 23,7% подешевели бумаги Teladoc Health, предоставляющей услуги телемедицины.

Цена акций Nvidia Corp. опустилась на 2,9% в ожидании публикации квартальной отчетности. Бумаги ряда других представителей технологической отрасли также снизились, включая Intel Corp. (-2,4%), International Business Machines (-2%), Microsoft Corp. (-0,15%).

Dow Jones Industrial Average в среду увеличился на 48,44 пункта (на 0,13%) и достиг 38612,24 пункта. Лидерами подъема среди компонентов индекса стали акции Nike Inc. и Dow Inc., подорожавшие на 1,9%.

Значение Standard & Poor's 500 за день выросло на 6,29 пункта (также на 0,13%) - до 4981,8 пункта.

Между тем индекс Nasdaq Composite уменьшился на 49,91 пункта (на 0,32%) и составил 15580,87 пункта.

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