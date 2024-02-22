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Минэкономразвития ждет роста инвестиций в туризм до 700 млрд рублей в 2024 году

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Объем инвестиций в туристическую отрасль России в рамках реализации нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" может превысить более 700 млрд рублей в 2024 году, сообщил замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков. Он сказал об этом на Форуме устойчивого развития "Путешествуй!", который проходит на Камчатке.

"Экономика туризма очень важна сегодня. Инвестиционная активность растет. Мы видим, что за последние три года объем инвестиций в туризм вырос в три раза, в этом году он может составить более 700 млрд рублей. Водятся новые гостиничные номера: в прошлом году темпы роста ввода в эксплуатацию номерного фонда составили плюс 40%", - сказал он.

По его словам, развитие экономики отрасли происходит как за счет строительства гостиниц по льготной ставке, модульных объектов размещения и другой инфраструктуры, так и за счет развития устойчивого туризма. Параллельно решаются вопросы, на чем туристы поедут на отдых.

"У нас есть потенциал роста туристических поездок в целом по стране - это 140 миллионов к 2030 году. У нас есть дефицит номеров, и мы посчитали, сколько номеров нам нужно построить. Ну вот, например, на Дальнем Востоке, если взять, мы там планировали, и сейчас планируем к 2030 году удвоение туристического потока, значит, нам нужно построить 25 тысяч новых номеров", - добавил Вахруков.

Дмитрий Вахруков Минэкономразвития
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