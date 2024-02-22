Инфляция в еврозоне в январе замедлилась до 2,8%

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Потребительские цены в еврозоне в январе увеличились на 2,8% в годовом выражении, говорится в отчете статистического управления Европейского союза, представившего окончательные данные.

Финальная оценка совпала с предварительной и консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Инфляция в еврозоне замедлилась по сравнению с 2,9% в декабре.

Снижение цен на энергоносители в еврозоне в январе замедлилось до 6,1% с 6,7% в декабре, инфляция в сфере услуг осталась на уровне 4%. Темпы роста стоимости продуктов питания, алкоголя и табачной продукции сократились до 5,6% с 6,1%, промышленной продукции - до 2% с 2,5%.

Рост цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) в январе замедлился до минимальных с марта 2022 года 3,3% с 3,4% месяцем ранее. Эти данные также совпали с предварительной оценкой и прогнозами экспертов.

Потребительские цены в еврозоне в прошлом месяце сократились на 0,4% по сравнению с декабрем, когда они выросли на 0,2%.