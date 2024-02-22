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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:46

Нефтяная Orlen Lietuva сократила квартальную чистую прибыль в 10 раз

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Литовская Orlen Lietuva (управляет Мажейкяйским НПЗ и нефтяным терминалом в Бутинге), контролируемая польским нефтяным концерном Orlen, в IV квартале 2023 года получила $1,766 млрд выручки - на 18% меньше, чем годм ранее, сказано в ее отчете. Квартальная прибыль компании, по подсчетам BNS, сократилась в десять раз.

Наибольшее влияние на снижение доходов оказало падение цен на бензин, дизельное и авиационное топливо в октябре-декабре, а также снижение спроса на эту продукцию на рынках, отмечается в релизе.

Вместе с тем, хотя последние три месяца года отличались нестабильной геополитической ситуацией в мире, вялым спросом и неопределенностью в экономике крупных стран, Orlen Lietuva удалось работать прибыльно. Чистая прибыль компании за IV квартал составила $7,3 млн (по подсчетам агентства BNS, это в 10 раз меньше, чем годом ранее), а EBITDA - $15,9 млн (в 11 раз меньше).

"Несмотря на то, что макроэкономические условия в мире постоянно меняются и в последнем квартале 2023 года они были сложными, финансовые результаты группы Orlen Lietuva оставались положительными", - отметил глава компании Радослав Мишталевский.

Работая на 87% мощности, НПЗ Orlen Lietuva в IV квартале 2023 года переработал более 2,2 млн тонн нефтяного сырья.

В сообщении также отмечается, что в связи с сокращением продаж в странах Балтии компания увеличила экспорт на Украину и в Польшу.

Orlen Польша Orlen Lietuva Радослав Мишталевский
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