S&P улучшило прогноз роста реального ВВП США в 2024 году до 2,4% с 1,5%

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Агентство S&P Global Ratings повысило прогноз роста реального ВВП США в 2024 году до 2,4% с ожидавшихся в ноябре 1,5%, говорится в его сообщении.

Прогноз реального роста американской экономики в четвертом квартале текущего года также улучшен - до 1,6% с 0,8% в годовом выражении.

Агентство пересмотрело свои ожидания в связи с более быстрым, чем прогнозировалось, подъемом реального ВВП страны в четвертом квартале 2023 года и предполагаемым улучшением ситуации на рынке труда.

При этом инфляция в США в ближайшие месяцы, вероятно, продолжит замедляться, а Федеральная резервная система снизит процентную ставку на 25 базисных пунктов в июне, полагает S&P. Агентство по-прежнему ожидает, что общий масштаб снижений ставки американским ЦБ в этом году составит 75 базисных пунктов.