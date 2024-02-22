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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:46

Альфа-банк создал "дочку" в сфере услуг связи и готовится запустить мобильного оператора

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Альфа-банк создал дочернюю компанию в сфере услуг связи – ООО "Альфа-мобайл", следует из данных ЕГРЮЛ.

Уставный капитал новой компании – 100 млн рублей.

Альфа-банк рассчитывает, что услуги связи начнут предоставляться во II полугодии 2024 года, сообщил заместитель председателя правления, директор розничного бизнеса банка Иван Пятков.

"Создание виртуального мобильного оператора – один из этапов реализации стратегии розничного бизнеса. Он ориентирован на расширение спектра нефинансовых сервисов и усиление ценностного предложения модели повседневного банка и монетизации растущего портфеля клиентов. Банк планирует предложить своим клиентам услуги мобильной связи под брендом "Альфа-Мобайл" уже во второй половине 2024 года. В настоящее время сформирована топ-команда проекта, идут переговоры с потенциальными партнерами по проекту", - передала "Интерфаксу" слова Пяткова пресс-служба Альфа-банка.

Виртуальные мобильные операторы уже есть у ряда крупных банков, в частности, у Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка и Тинькофф банка.

Альфа-банк
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