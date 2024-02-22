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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:46

Запасы нефти в США выросли на 3,51 млн баррелей за неделю

Запасы нефти в США выросли на 3,51 млн баррелей за неделю
Фото: Leonard Ortiz/MediaNews Group/Orange County Register via Getty Images

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,51 млн баррелей - до 442,96 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны.

Товарные запасы бензина снизились на 293 тыс. баррелей и составили 247,04 млн баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 4,01 млн баррелей, до 121,65 млн баррелей.

Эксперты ожидали роста запасов нефти на 3,75 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 2,6 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 2,1 млн баррелей.

США
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