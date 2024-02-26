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Вознаграждение главы Standard Chartered в 2023 году выросло до 7,8 млн фунтов

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Совокупное вознаграждение главного исполнительного директора британского банка Standard Chartered Plc Билла Уинтерса за 2023 год составит 7,8 млн фунтов стерлингов ($9,88 млн), на 22% больше, чем годом ранее, пишет The Guardian.

Общий размер бонусного пула для сотрудников Standard Chartered в прошлом году остался на уровне $1,6 млрд. Годом ранее размер вознаграждений вырос на 16% и обновил максимум с финансового кризиса 2008 года.

Банк увеличил доналоговую прибыль за прошлый год на 19%, до 4 млрд фунтов. Кроме того, финкомпания объявила buyback на сумму до $1 млрд и повысила дивиденды в полтора раза - до $0,27 на акцию.

Акции Standard Chartered подорожали на 4,9% в пятницу, однако Уинтерс отметил, что он "совершенно недоволен котировками", поскольку они не отражают финансовую позицию банка, дисциплину в плане распоряжения капиталом и усилия по сокращению расходов. Капитализация банка составляет около 16,75 млрд фунтов.

Standard Chartered Билл Уинтерс Великобритания
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