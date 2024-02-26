"Томскнефть" в 2023 году получила 12 млрд рублей чистой прибыли
Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - АО "Томскнефть" ВНК" (на паритетных началах принадлежит ННК и "Газпром нефти") по итогам 2023 года получило 11,8 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ против 18,7 млрд рублей чистого убытка годом ранее, говорится в отчетности компании.
Выручка выросла на 16,9% - до 213,5 млрд рублей. При этом себестоимость снизилась на 3,3% - до 188,6 млрд рублей.
Основные финпоказатели ОАО "Томскнефть "ВНК" (в тысячах рублей):
|2023г
|2022г
|Динамика
|Выручка
|213 492 329
|182 609 392
|+16,9%
|Себестоимость
|188 636 223
|195 158 080
|-3,3%
|Валовая прибыль (убыток)
|24 856 106
|(12 548 688)
|Прибыль (убыток) от продаж
|21 606 468
|(15 592 700)
|Прибыль (убыток) до налогообложения
|14 814 115
|(23 312 495)
|Чистая прибыль (убыток)
|11 822 616
|(18 702 246)
Показатели добычи компания в отчетности не раскрывает второй год подряд. "Томскнефть" ВНК" - основная добывающая компания региона.
АО "Томскнефть" ВНК" является владельцем 32 лицензий на изучение, разведку и добычу углеводородного сырья, в том числе 25 лицензий на добычу нефти и газа на месторождениях Томской области, 7 лицензий на право пользования недрами в Ханты-Мансийском автономном округе.