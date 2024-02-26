"Томскнефть" в 2023 году получила 12 млрд рублей чистой прибыли

Выручка выросла на 16,9% - до 213,5 млрд рублей. При этом себестоимость снизилась на 3,3% - до 188,6 млрд рублей.

Основные финпоказатели ОАО "Томскнефть "ВНК" (в тысячах рублей):

2023г 2022г Динамика Выручка 213 492 329 182 609 392 +16,9% Себестоимость 188 636 223 195 158 080 -3,3% Валовая прибыль (убыток) 24 856 106 (12 548 688) Прибыль (убыток) от продаж 21 606 468 (15 592 700) Прибыль (убыток) до налогообложения 14 814 115 (23 312 495) Чистая прибыль (убыток) 11 822 616 (18 702 246)

Показатели добычи компания в отчетности не раскрывает второй год подряд. "Томскнефть" ВНК" - основная добывающая компания региона.

АО "Томскнефть" ВНК" является владельцем 32 лицензий на изучение, разведку и добычу углеводородного сырья, в том числе 25 лицензий на добычу нефти и газа на месторождениях Томской области, 7 лицензий на право пользования недрами в Ханты-Мансийском автономном округе.