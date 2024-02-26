Рынок акций РФ начал неделю с роста выше 3200п по индексу МосБиржи

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ начал неделю с ощутимого роста blue chips благодаря неоправдавшимся опасениям геополитической напряженности вокруг Украины и на фоне новых антироссийских санкций Запада, не затронувших "Национальный клиринговый центр" (НКЦ); индекс МосБиржи подскочил выше рубежа 3200 пунктов во главе с бумагами "Яндекса" (+5%). Просели бумаги компаний "Мечел", "Совкомфлот" и ПАО "Южуралзолото", подпавших под новые ограничения Запада.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3213,17 пункта (+2,3%), индекс РТС - 1097,4 пункта (+3,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 4%.

Доллар к 18:50 просел до 92,25 рубля (-0,6 рубля к уровню закрытия четверга).

Акции "Яндекса" выросли до 3386 рублей (+5%), отыграв все потери минувшей недели.

Также подорожали акции "Ростелекома" (+4%), АФК "Система" (+3,3%), "Северстали" (+3,2%), "Сургутнефтегаза" (+3,2% и +2,1% "префы"), Сбербанка (+2,8% и +2,5% "префы"), "Норникеля" (+2,6%), "НЛМК" (+2,5%), "Татнефти" (+2,5%), "Магнита" (+2,5%), "Московской биржи" (+2,4%), "ЛУКОЙЛа" (+2,3%), "Роснефти" (+2,3%), ПАО "Полюс" (+2,2%), расписки OZON (+2%), бумаги "ММК" (+1,9%), ВТБ (+1,7%), "Газпром нефти" (+1,6%), "НОВАТЭКа" (+1,6%), расписки "ТКС Холдинг" (бывшая TCS Group) (+1,5%), "РусГидро" (+1,4%), "МТС" (+1,3%), "АЛРОСА" (+1,2%), "Аэрофлота" (+1,2%), "Газпрома" (+1,1%), ОК "Русал" (+1%), "Интер РАО" (+0,9%).

Выручка ПАО "Ростелеком" в IV квартале 2023 года составила 209,3 млрд рублей, увеличившись на 9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, говорится в сообщении компании.

Поддержкой для акций Мосбиржи выступил финотчет и ожидания дивидендов за 2023 год.

"Московская биржа" в 2023 году увеличила чистую прибыль по МСФО на 67,5%, до 60,8 млрд рублей, сообщила биржа в понедельник. В IV квартале ее чистая прибыль выросла в годовом выражении на 79,1%, до 20,045 млрд рублей. Показатель оказался выше консенсус-прогноза "Интерфакса": опрошенные аналитики ожидали квартальную прибыль на уровне 17,1 млрд рублей. Набсовет Мосбиржи обсудит предварительные рекомендации по дивидендам за 2023 год 5 марта, сообщила биржа.

Подешевели в понедельник "префы" "Мечела" (-3,4%), акции ПАО "Южуралзолото" (-3,6%), "Совкомфлота" (-2,4%), Polymetal (-0,1%).

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции SFI (+21,3%, до 1368 рублей), ПАО "Центр международной торговли" (+21,2% и +21,2% "префы"), ПАО "Калужская сбытовая компания" (+9,6%), "Группы ЛСР" (+8,8%), "Якутскэнерго" (+7,7%), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (+7,2%), ПАО "Донской завод радиодеталей" (+6,8%), ПАО "Россети Ленэнерго" (+6,7%).

Акции SFI выросли на новостях, что совет директоров предложил акционерам рассмотреть вопрос об уменьшении уставного капитала общества путем погашения 55% его акций, о чем сообщается в пресс-релизе инвестхолдинга. Внеочередное собрание акционеров по этому вопросу назначено на 5 апреля. Его повестка также включает вопрос о реорганизации ПАО в форме присоединения к нему компании "ЭсЭфАй Трейдинг", которая является держателем пакета квазиказначейских акций холдинга (в размере 57,09% от уставного капитала ПАО "ЭсЭфАй" - 63 732 232 шт.). Цена выкупа акций может составить 767,2 рубля за штуку, сообщила компания.

Подешевели расписки Qiwi (-12,9%), акции ПАО "ММЦБ" (-10,2%), "АГ Кристалл" (-5,2%), "СПБ биржи" (-2,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 69,53 млрд рублей (из них 10,68 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 5,35 млрд рублей на обыкновенные бумаги "Мечела" и 5 млрд рублей на акции "Яндекса").

Санкции

В пятницу, 23 февраля, Совет ЕС утвердил 13-й пакет санкций в отношении России. В него вошли 106 физлиц и 88 структур, ограничения вводятся за "действия, направленные на подрыв или создание угроз территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

Новый, 13-й, пакет антироссийских санкций ЕС главным образом направлен против российского оборонно-промышленного комплекса РФ и ее вооруженных сил, а также против сотрудничества Москвы с КНДР в военной сфере, говорится в заявлении, распространенном в пятницу внешнеполитической службой Евросоюза.

США в пятницу также ввели антироссийские санкции против 500 человек и 90 компаний. Президент США Джо Байден заявил, что они нацелены на российский финансовый сектор, оборонно-промышленный комплекс, сети снабжения и тех, кто способствует обходу санкций.

Мнение экспертов

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рынок акций РФ начал неделю восстановительным ростом после длинных выходных, индекс МосБиржи отыграл рубеж 3200 пунктов. Несмотря на усиление санкционного давления по ряду компаний, в целом рынок не нашел в очередном пакете западных санкций критических рисков, считает эксперт.

Сдерживался рост акций склонностью рубля к укреплению, а также локальным спадом нефтяных цен к $80 за баррель Brent и общим снижением котировок commodities.

Во вторник инвесторы обратят внимание на январские статданные из США - по заказам на товары длительного пользования и февральский индекс доверия потребителей. "Ростелеком" опубликует финансовые результаты по МСФО за IV квартал, Банк России обнародует доклад о денежно-кредитной политике.

"В ближайшие сессии мы ожидаем умеренно позитивной динамики, сдерживать покупателей может укрепление рубля перед пиком налогового периода. Прогноз по индексу МосБиржи на 27 февраля - 3150-3250 пунктов", - считает Бахтин.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ начал неделю с уверенного роста, ощутив облегчение после отсутствия западных санкций против НКЦ. Рубль также отступил от минимумов сессии, получив поддержку от менее жестких, чем опасались, санкций против финансового сектора страны.

Акции "Группы ЛСР" (+8,8%) в понедельник поднялись к максимуму с июля 2023 года, войдя в зону краткосрочной и среднесрочной перекупленности. Очевидно, повышенный интерес к бумагам был связан с отсутствием западных санкций и ожиданиями выплаты итоговых дивидендов за 2023 год. Санкции США на прошлой неделе при этом были введены против застройщика "ПИК" (+1,6%), акции которого в начале дня показали сдержанное снижение, но затем вышли в "плюс". Судя по заявлениям "ПИК", концентрация бизнеса компании внутри страны, а также проектное финансирование от российских банков должны позволить ощутить минимальное влияние американских санкций, которые могут сказаться на таких факторах, как контракты на поставку оборудования.

"Мечел" и "Совкомфлот" вошли в число компаний, оказавшихся под американскими санкциями. Великобритания при этом также ввела санкции против председателя совета директоров "Мечела" Игоря Зюзина, напомнила аналитик.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI в течение дня протестировали поддержки $81,5 и $76 за баррель (средние полосы Боллинджера дневных графиков), после чего произошел отскок вверх. На рынке сохраняется краткосрочная неуверенность в связи с продолжением стабильных поставок нефти, но цены остаются в среднесрочном "бычьем" тренде из-за рисков, связанных с конфликтом на Ближнем Востоке, считает аналитик.

На зарубежных фондовых площадках в понедельник наблюдалась сдержанная динамика, обеспеченная консолидацией у годовых максимумов и ожиданиями выхода инфляционных данных в Европе и США на неделе. Индексы МосБиржи и РТС отыграли облегчение после объявления новых пакетов санкций и нереализованность худших ожиданий, при этом закрыв образовавшиеся на прошлой неделе "гэпы", хоть и остались ниже важных сопротивлений 3220 и 1110 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Говорить о возвращении краткосрочного восходящего тренда в РФ, таким образом, пока преждевременно, а текущий рост укладывается в рамки коррекции, полагает Кожухова.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, локомотивом роста рынка акций в начале недели выступил уход опасений, связанных с новыми западными санкциями против РФ.

Результат Мосбиржи по прибыли за IV квартал превысил ожидания рынка. Бумаги отреагировали на отчетность ростом, но основное восходящее движение все же связано с непопаданием НКЦ (клиринг биржи) под санкции. В то же время в число аутсайдеров вошли бумаги тех компаний, которые подпали под западные санкции ("Мечел", ТМК и "Совкомфлот").

Сильные результаты Мосбиржи за год обусловлены увеличением клиентской базы и в целом повышенной торговой активностью. Также Мосбиржа выигрывает за счет роста процентной ставки. В текущем году биржа также будет смотреться выигрышно с точки зрения бизнеса: чистая прибыль продолжит расти не только за счет дальнейшего расширения базы инвесторов и активного выхода на первичный рынок эмитентов (ожидаются как минимум 10-15 IPO), но и повышения эффективности бизнеса и отдачи от цифровых сервисов компании. Рекордные результаты по чистой прибыли настраивают на возможность повышения payout с минимальных 50% до 55% - в этом случае дивиденды за 2023 год могут составить 13,3-14,6 руб. на акцию. Бумаги привлекательны для инвестиций, целевой уровень на горизонте 12 месяцев - 249 руб., считает Головинов.

Как отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, российский фондовый рынок вновь идет "на север", росту помогли корпоративные новости и укрепление рубля.

Цена нефти Brent вечером поднялась выше $82 за баррель, видимо, на новостях о том, что крупнейшие танкерные компании сократили объемы нефти, перевозимой через неспокойное Красное море, до 40-летнего минимума. Лидерами роста на фондовом рынке оказались акции строительной группы "ЛСР" без новостей, но, возможно, в ожидании публикации сильных финансовых результатов группы за 2023 год. Во вторник индекс МосБиржи вновь будет двигаться в привычном с начала года коридоре 3200-3300 пунктов, считает Мильчакова.

По словам аналитика ФГ "Финам" Никиты Степанова, настроения на мировых рынках в начале недели остаются преимущественно "бычьими", чему способствуют отчетности крупных компаний. Главным отчетом за последнее время в США был квартальный отчет Nvidia, который превзошел все ожидания (акции Nvidia за два дня выросли на 17%). Американский производитель графических процессоров многократно увеличил чистую прибыль и выручку по итогам очередного квартала и дал позитивный прогноз на будущее.

Индекс МосБиржи начал неделю с роста, несмотря на список новых антироссийских санкций, так как среди них не было ограничения на НКЦ, которых так все опасались. Этому также способствовал позитивный отчет Мосбиржи за весь 2023 год, показавший рост чистой прибыли на 67,5%, отметил аналитик.

На дневном графике индекса МосБиржи образовался большой "гэп" вверх, который исторически нужно закрывать для продолжения роста. Поэтому можно ожидать закрытия этого "гэпа" в ближайшие торговые дни, считает Степанов.

Зарубежные рынки

В Азии в понедельник наблюдалась смешанная динамика индексов (японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,4%, австралийский ASX Australia - на 0,1%, южнокорейский Kospi просел на 0,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,9%, гонконгский Hang Seng потерял 0,5%), слабо "минусует" Европа (индексы FTSE, CAC 40 просели на 0,3-0,4%, DAX подрос на 0,1%), нет единого вектора в США (индексы к 18:50 по московскому времени изменились на 0,1-0,3%).

Инвесторы продолжают волноваться перед публикацией индексов менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе и сфере услуг Китая, пишет Trading Economics. Значения официальных PMI станут известны в пятницу.

Во вторник будут опубликованы январские данные о динамике потребительских цен в Японии, в четверг - о розничных продажах, в пятницу - о безработице.

В центре внимания трейдеров на этой неделе также будут пересмотренные данные о динамике ВВП США за четвертый квартал, а также отчет о доходах и расходах американцев за январь, включающий в себя ключевой индикатор инфляции (индекс PCE), отслеживаемый Федеральной резервной системой.

Нефть

На нефтяном рынке вечером в понедельник цены вернулись к росту после дневной коррекции.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени составила $82,06 за баррель (+0,5% и -2,5% в пятницу), апрельская цена WTI - $77,04 за баррель (+0,7% и -2,7% в пятницу).

За минувшую неделю обе марки упали в цене более чем на 2%.

Трейдеры следят за ситуацией на Ближнем Востоке и ждут встречи ОПЕК+, на которой будет обсуждаться продление ограничений на нефтедобычу еще на один квартал.

По оценкам аналитиков Goldman Sachs, ОПЕК+ может продлить сокращение добычи на второй квартал 2024 года и начнет постепенно отменять квоты только в третьем квартале. Банк полагает, что цены на нефть будут колебаться в диапазоне от $70 до $90 за баррель.

Тем временем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на шесть и достигло 503 единиц. Число газовых установок тем временем сократилось на одну, до 120.