Рынок акций РФ во вторник консолидировался у 3210п по индексу МосБиржи

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник консолидировался при смешанной динамике blue chips на фоне опасений эскалации геополитической напряженности вокруг Украины; игроки выборочно фиксировали прибыль после роста в начале недели на оптимизме в отношении умеренного санкционного давления Запада на Россию. Индекс МосБиржи стабилизировался в районе 3210 пунктов, лидировали в росте акции "Ростелекома" (+2,5%); во "втором эшелоне" продолжилось ралли на рекордных объемах бумаг SFI (+25,7%), обновивших максимум на ожиданиях погашения 55% акций компании.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3208,99 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1097,34 пункта (-0,01%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2,5%.

Доллар к 18:50 стоит 92,11 рубля (-0,27 рубля).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил во вторник, что в Кремле обратили внимание на обсуждение западными странами возможности направления своих военных на Украину. По его словам, появление военных НАТО на территории Украины приведет к прямому конфликту с РФ и эскалации ситуации.

Тем временем, первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на Дне предпринимательства на выставке "Россия" во вторник заявил, что экономика РФ в ближайшие три года будет расти темпами чуть выше 2%, в дальнейшем ее рост ускорится ближе к 3%. Также Белоусов отметил, что прогноз МВФ по росту российской экономики в 2024 году на уровне 2,6% не является излишне оптимистичным, рост "вполне спокойно" может превысить 2%.

Подешевели во вторник "префы" "Мечела" (-5,2%), акции АФК "Система" (-1,6%), "Норникеля" (-1,6%), "Роснефти" (-1,4%), "Татнефти" (-1,1%), ВТБ (-1,1%), ПАО "Полюс" (-1%), "префы" "Транснефти" (-0,8%), бумаги "Газпром нефти" (-0,7%), "Интер РАО" (-0,7%), "Яндекса" (-0,6%), "НЛМК" (-0,4%), ОК "Русал" (-0,4%), "Газпрома" (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%).

Акции "Ростелекома" выросли до 90,45 рубля (+2,5%) - максимум с ноября 2021 года.

Показатель OIBDA "Ростелекома" в 2024 году превысит 300 млрд рублей, заявил президент компании Михаил Осеевский. Также компания ставит цель по увеличению выручки до 1 трлн рублей, сроки достижения этого показателя пока обсуждаются, сказал Осеевский в ходе вебкаста для инвесторов и аналитиков.

Также "Ростелеком" планирует провести IPO одной из своих дочерних компаний во второй половине 2024 года и в дальнейшем продолжить этот опыт, сообщил Осеевский.

Также подорожали акции "АЛРОСА" (+1,9%), "Московской биржи" (+1,6%), расписки OZON (+1,5%), бумаги "Северстали" (+1,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+1,1%), акции "НОВАТЭКа" (+1,1%), "РусГидро" (+0,7%), Сбербанка (+0,6% и +0,8% "префы"), "Магнита" (+0,6%), "МТС" (+0,3%), "ММК" (+0,3%), Polymetal (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,2%).

Комментарии аналитиков

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рынок акций РФ утром достиг зоны сопротивления у 3220 пунктов по индексу МосБиржи, после чего немного откатился, перейдя к слабо отрицательной динамике. После восстановительного рывка участники рынка решили сделать передышку, учитывая попытки рублевого укрепления.

Внешний фон можно назвать благоприятным. Азиатские площадки закрылись в основном в хорошем "плюсе", на европейских площадках наблюдалась разнонаправленная динамика. Цены на нефть Brent локально проседали к $82 за баррель, но вечером вернулись к $83 за баррель. Из важных статданных в середине недели интерес представляет оценка квартального роста ВВП США. Росстат обнародует в среду блок статистики, в том числе по ВВП, розничным продажам, безработице и промпроизводству за январь. Сбербанк в среду представит консолидированные результаты по МСФО за 2023 год, а Fix Price опубликует операционный и финансовый отчеты за IV квартал, напомнил эксперт.

"Попытки пробиться к середине диапазона 3200-3000 пунктов по индексу МосБиржи в ближайшие дни, вероятно, продолжатся. Прогноз на 28 февраля - 3150-3250 пунктов", - считает Бахтин.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global (FFG) Наталья Мильчакова отметила продолжающийся рост акций "Ростелекома", который накануне вечером опубликовал сильную финансовую отчетность по МСФО за IV квартал и весь 2023 год. Выручка "Ростелекома" за 2023 год составила 707,8 млрд руб., увеличившись за год на 13%, а в IV квартале выручка выросла в годовом выражении на 9%, до 209,3 млрд руб. Чистая прибыль "Ростелекома" выросла в 2023 году на 20%, до 42,33 млрд руб., хотя в IV квартале снизилась на 52%.

Рост клиентской базы и развитие новых услуг, прежде всего, цифровых, стали основным фактором успешной деятельности "Ростелекома" в 2023 году, считает аналитик. Исходя из дивидендной политики компании, предполагающей выплату дивидендов в размере не менее 50% чистой прибыли по МСФО и не менее 5 руб. на акцию, дивиденды "Ростелекома" за 2023 год могут составить не менее 6,3 руб. на обыкновенную и привилегированную акцию, полагает Мильчакова. Менеджмент компании объявил о том, что во втором полугодии может вывести на биржу акции одной из дочерних компаний, и не исключено, что это может быть видеосервис Wink, полагает представитель FFG.

В целом, рынок акций РФ во вторник фиксировал прибыль после мощного ралли понедельника. Вялая динамика мировых рынков также не способствовала продолжению роста на российском рынке акций. Нефть выросла после сообщений в западных СМИ о том, что ОПЕК+ в марте, скорее всего, продолжит сокращение добычи нефти, отметила аналитик.

Лидерами понижения оказались депозитарные расписки Qiwi (-5%) на ожиданиях, что программа выкупа акций у миноритарных акционеров будет отложена из-за отзыва лицензии у Киви Банка. В среду индекс МосБиржи вновь будет двигаться в уже ставшем для него привычном коридоре 3200-3300 пунктов, считает Мильчакова.

Как отмечает аналитик УК "Первая" Иван Капустянский, индекс МосБиржи в начале недели отыграл 3200 пунктов и пытается закрепиться на этом рубеже, среднесрочный восходящий тренд остается актуальным. Рост российского рынка активизировался после того, как не подтвердились предположения относительно содержания нового пакета ограничений со стороны США и ЕС. Во вторник рост сдерживается укреплением рубля, снижающейся нефтью, а также умеренно-негативной динамикой на глобальных рынках.

В фокусе внимания инвесторов на этой неделе будет отчетность Сбербанка за 2023 год по МСФО и выступление главы Сбера Германа Грефа, напомнил аналитик.

На нефтяном рынке сохраняется неуверенность в спросе в условиях повышенной процентной ставки в США, что подогревает "медвежьи" настроения. В этом свете нефтетрейдеры продолжат следить за динамикой показателей инфляции и ВВП США, от которых будет зависеть дальнейшее движение котировок сырья. Однако данные опасения пока компенсируются геополитической нестабильностью на Ближнем Востоке, которая может вызвать перебои с поставками нефти. Данный фактор оказывает поддержку котировкам, считает Капустянский.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции "Группы ЛСР" (+10,1%) во вторник продолжили рост, поддерживаемый надеждами на высокие дивиденды по итогам 2023 года, и достигли максимума с октября 2020 года. "Ростелеком" накануне представил позитивные финансовые результаты по МСФО за IV квартал и весь 2023 год. Во вторник менеджмент компании на конференции озвучил планы по ежегодному увеличению дивидендов, проведению IPO "дочки" во второй половине года и достижению выручки в 1 трлн руб. (против 707 млрд руб. в 2023 году). Оценку текущей стоимости компании менеджмент считает все еще недостаточно справедливой, а дивиденды планирует обсудить весной, отмечает аналитик.

Обыкновенные акции "Ростелекома" развивают долгосрочное восстановление от минимумов и находятся далеко от исторического пика 350,05 руб., достигнутого в апреле 2009 года. Данный фактор подчеркивает теоретический потенциал роста компании в случае успешного развития бизнеса. Пока же акции выглядят как краткосрочно, так и среднесрочно перекупленными, но при сохранении дивидендных ожиданий в ближайшие недели вполне могут стремиться к более близким пикам 2021 года, в район 112 руб. Важные среднесрочные поддержки в случае начала нисходящей коррекции расположены у 80,40 руб. и 74 руб., считает Кожухова.

Продолжилось падение расписок Qiwi (-4,6%) после их исключения из расчетов индексов МосБиржи, а также новостей о вынужденном сокращении или отсрочке обратного выкупа бумаг, если покупатель активов группы в РФ не исполнит обязательства в рамках сделки из-за ситуации с Киви банком. Акции "Мечела" и ПАО "Группа компаний ПИК" (-0,9%) находятся под давлением объявленных ранее санкций США и Великобритании.

На зарубежных фондовых площадках во вторник продолжается консолидация перед выходом инфляционных данных по Европе и США позже на неделе. Индексы МосБиржи и РТС отступили вниз от района сопротивлений 3220 и 1110 пунктов, что указывает на преждевременность расчетов на развитие краткосрочного роста. На рынке РФ пока присутствует неуверенность, но потенциальные дивидендные имена все еще пользуются повышенным спросом, считает Кожухова.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, поводом для агрессивных покупок с начала недели стала санкционная тема: ограничения коснулись ряда компаний и оказались для них не критическими. По ряду эмитентов, таких как "Южуралзолото" и "ПИК", они были и вовсе бессмысленными. Более болезненными санкции будут для "Совкомфлота", но наверняка компания прорабатывала такой вариант и у нее есть разработанные заготовки на этот случай, считает эксперт.

Внешний фон во вторник можно назвать позитивным. Нефть так и не стала тестировать на прочность поддержку $80 за баррель, котировки не оставляют попыток выйти вверх из "боковика" $80-83 за баррель, отмечает Антонов.

Индексу МосБиржи в случае коррекционного отката важно удержать отметку 3200 пунктов, чтобы в дальнейшем оттолкнуться от нее для движения к мощному сопротивлению 3280 пунктов. Впрочем, не стоит сбрасывать со счетов и сценарий повторной попытки пойти в сторону 3000 пунктов, но это пока видится маловероятным, считает представитель компании "Алор брокер".

Фондовые индексы Азии и США

В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,01%, австралийский ASX Australia - на 0,2%, южнокорейский Kospi снизился на 0,8%, китайский Shanghai Composite подрос на 1,3%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,9%), подросла Европа (индексы FTSE, CAC40, DAX прибавили 0,01-0,7%), консолидируются США (индексы к 18:50 изменились на 0,03-0,4%).

Потребительские цены в Японии в январе выросли на 2,2% в годовом выражении, что является минимальным подъемом с марта 2022 года. Цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый центробанком страны) увеличились на 2%. В результате инфляция опустилась до целевого уровня Банка Японии в 2% после того, как на протяжении 21 месяца подряд она превышала его. Аналитики ожидали в прошлом месяце повышения этого показателя на 1,8%, по данным Trading Economics.

Японский индекс Nikkei 225 на новости об ослаблении инфляции достиг исторического максимума, однако затем скорректировался вниз.

В центре внимания инвесторов на этой неделе - пересмотренные данные о динамике ВВП США за IV квартал, а также отчет о доходах и расходах американцев за январь, включающий в себя ключевой индикатор инфляции (индекс PCE), отслеживаемый Федеральной резервной системой (ФРС). Эта статистика будет опубликована в среду и четверг соответственно.

Нефть

На нефтяном рынке вечером во вторник цены вернулись к росту после дневной коррекции.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 18:50 составила $83,08 за баррель (+0,7% и +1,1% накануне), апрельская цена WTI - $78,22 за баррель (+0,8% и +1,4% в понедельник).

Поддержку котировкам оказывает сохраняющаяся напряженность на Ближнем Востоке и усилия ОПЕК+ по ограничению предложения, тогда как давление на котировки оказывает рост добычи в странах, не входящих в ОПЕК, включая США.

Аналитики Goldman Sachs полагают, что нефть будет торговаться в коридоре $70-90 за баррель в краткосрочной перспективе, эксперты Bank of America видят границы этого коридора у отметок в $60 и $80 за баррель.

Повышение предложения нефти в этом году замедлится по сравнению с прошлым годом, полагает Международное энергетическое агентство.

"Второй эшелон" Мосбиржи

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились расписки Qiwi (-4,6%), акции "АГ Кристалл" (-3,9%), ПАО "Центр международной торговли" (-3,4% и -4,6% "префы"), "Глобалтрак менеджмент" (-3,4%), "Мостотреста" (-2,8%), ПАО "Россети Кубань" (-2,7%), ПАО "Наука-Связь" (-2,7%), "Детского мира" (-2,5%), "Якутскэнерго" (-2,4%).

Совет директоров "Распадской" (-1,2%) на заседании, которое запланировано на 29 февраля, рассмотрит вопрос о распределении прибыли, в том числе выплате дивидендов по результатам 2023 отчетного года, говорится в сообщении угольной компании.

Выросли акции SFI (+25,7%, до 1720 рублей) при рекордном объеме торгов в 12,741 млрд рублей.

Акции SFI накануне подскочили на 21,3% на новостях, что совет директоров предложил акционерам рассмотреть вопрос об уменьшении уставного капитала общества путем погашения 55% его акций. Внеочередное собрание акционеров по этому вопросу назначено на 5 апреля. Его повестка также включает вопрос о реорганизации ПАО в форме присоединения к нему компании "ЭсЭфАй Трейдинг", которая является держателем пакета квазиказначейских акций холдинга (в размере 57,09% от уставного капитала ПАО "ЭсЭфАй" - 63 732 232 шт.). Цена выкупа акций может составить 767,2 рубля за штуку, сообщила компания.

Также выросли во вторник акции "Группы ЛСР" (+10,1%), "СПБ Биржи" (+7%), "ТГК-2" (+6,2% и +19,2% "префы"), ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (+6%), "ТГК-14" (+5,8%), ПАО "Россети Волга" (+5,8%), ПАО "Россети Юг" (+5,4%), "Русснефти" (+5,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 55,16 млрд рублей (из них 8,47 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,98 млрд рублей на обыкновенные бумаги "Мечела" и 3,34 млрд рублей на акции "Яндекса").