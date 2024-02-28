Уолл-стрит закрылась без единой динамики, Nasdaq прибавил 0,4%

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы продемонстрировали разнонаправленные изменения по итогам торгов во вторник, инвесторы оценивали отчеты компаний и статданные.

Индекс потребительского доверия в США в феврале снизился до 106,7 пункта, говорится в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Согласно пересмотренным данным, в январе значение индекса составило 110,9 пункта, а не 114,8 пункта, как сообщалось ранее.

Эксперты в среднем ожидали, что индекс поднимется до 115 пунктов с объявленного прежде январского уровня, по данным Trading Economics.

Между тем индекс стоимости жилья в 20 крупнейших городах США, рассчитываемый S&P CoreLogic Case-Shiller, в декабре подскочил на 6,1% в годовом выражении, максимальными темпами с ноября 2022 года. Аналитики прогнозировали повышение на 6% после ноябрьского подъема на 5,4%.

Заказы на товары длительного пользования в США, по данным правительства, упали в январе на максимальные с апреля 2020 года 6,1% месяц к месяцу. Снижение в основном обусловлено практически полным отсутствием контрактов на поставки самолетов Boeing Co., акции которой подорожали на 0,4% во вторник. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, предполагал уменьшение заказов в прошлом месяце на 5% после спада на 0,3% в декабре. Без учета транспорта январские заказы также сократились на 0,3%.

Капитализация Zoom Video Communications подскочила на 8%. Компания, предоставляющая услуги удаленной конференц-связи, вернулась на прибыльный уровень в минувшем финквартале, а также объявила о программе выкупа акций объемом до $1,5 млрд.

AutoZone во втором финансовом квартале увеличила чистую прибыль и выручку лучше ожиданий аналитиков. Рыночная стоимость сети магазинов по продаже автомобильных запчастей и аксессуаров повысилась на 6,7%.

Бумаги Macy's Inc. прибавили в цене 3,4%. Компания планирует закрыть 50 неприбыльных универмагов до конца текущего финансового года, начавшегося 4 февраля. При этом в четвертом квартале минувшего фингода она зафиксировала чистый убыток, в том числе из-за расходов на реструктуризацию операций, а квартальная выручка уменьшилась на 2%.

Котировки акций фармацевтической Viking Therapeutics взлетели более чем вдвое, на 121%, благодаря положительным результатам испытаний ее препарата для снижения веса.

Капитализация Lowe's Cos. увеличилась на 1,8%. Владелец второй по величине в США сети магазинов товаров для дома получил скорректированную прибыль и выручку в минувшем финквартале выше прогнозов аналитиков.

Производитель продуктов питания J.M. Smucker Co. в третьем квартале 2024 фингода сократил чистую прибыль на 42%. Его акции подешевели на 2,1%.

Рыночная стоимость UnitedHealth Group уменьшилась на 2,3% после сообщения The Wall Street Journal со ссылкой на источники о начале антимонопольного расследования в отношении этой крупнейшей в США компании сферы медицинского страхования. Министерство юстиции общается с представителями секторов, где работает UnitedHealth, и пытается выяснить, как ее M&A-активность могла повлиять на конкурентов и потребителей.

Dow Jones Industrial Average понизился на 0,25% и составил 38972,41 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 0,17% - до 5078,18 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,37% и составил 16035,3 пункта.