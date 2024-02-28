Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,2%

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в среду умеренно подрос по большинству blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних рынков капитала и выходящих корпоративных новостей; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили по 0,2%. Акции Сбербанка нейтрально отреагировали на неплохой отчет за 2023 год по МСФО.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3214,04 пункта (+0,2%), индекс РТС – 1099,78 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 1,3%.

Доллар стоит 92,07 рубля (+0,02 рубля).

Акции Сбербанка остались на уровне вторника – 292,5 рубля, "префы" также не изменились – 292,6 рубля.

Сбербанк в IV квартале получил 359,7 млрд руб. чистой прибыли по МСФО, при прогнозе на уровне 353 млрд руб. За минувший год Сбербанк получил 1 трлн 508,6 млрд руб. чистой прибыли по МСФО, при прогнозе в 1 трлн 502 млрд руб.

Подорожали акции АФК "Система" (+1,3%), "Магнита" (+1,1%), расписки OZON (+0,9%), бумаги "Газпром нефти" (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (+0,7% и +0,2% "префы"), ВТБ (+0,5%), "Ростелекома" (+0,5%), "НЛМК" (+0,4%), "РусГидро" (+0,4%), "АЛРОСА" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), "Роснефти" (+0,2%), "Татнефти" (+0,2%), "НОВАТЭКа" (+0,2%), ПАО "Полюс" (+0,2%), "Яндекса" (+0,2%), "Северстали" (+0,1%), "Норникеля" (+0,1%).

Подешевели акции ОК "Русал" (-0,5%), "Аэрофлота" (-0,2%), "Газпрома" (-0,2%), "Интер РАО" (-0,2%), "Московской биржи" (-0,1%), "ММК" (-0,1%), Polymetal (-0,1%).

Комментарии аналитиков

Главный аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов ожидает, что индекс МосБиржи в среду будет двигаться в диапазоне 3200-3250 пунктов. "Не исключаем, что индекс может опуститься ниже данного диапазона в случае, если инвесторы решат зафиксировать прибыль в акциях Сбербанка после публикации финансовой отчетности. Однако надеемся, что рынок устоит. В негативном сценарии в ближайшее время индекс рискует вновь оказаться на минимумах прошлой недели", - считает он.

Учитывая высокую вероятность отказа в выплате дивидендов "Мечела", спред между обыкновенными и привилегированными акциями компании должен сокращаться. При этом по-прежнему можно ожидать краткосрочного роста в ближайшие дни именно "префов" из-за их сильного падения в последние дни. Что касается "Распадской", то вопрос выплаты дивидендов здесь тоже вызывает переживания у инвесторов из-за иностранной регистрации главного акционера - Evraz, отмечает Головинов.

По оценке руководителя отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексея Антонова, в акциях Сбербанка в районе 300 руб. за штуку можно ожидать фиксации спекулятивной прибыли, но среднесрочным инвесторам бумагу стоит продолжать держать и выходить на выплату дивидендов. Не исключен подъем акций Сбера в текущем году до 350 руб., считает эксперт.

"Префы" "Сургутнефтегаза" обновили исторический максимум, рисковым инвесторам можно присмотреться к "обычке" "Сургута". Эта бумага часто непредсказуемо скачкообразно растет, а поскольку внимание инвесторов к "префам" высоко, то спрос в любой момент может перекинуться на "обычку", считает эксперт.

В целом в среду ожидаются спокойные торги на рынке акций. Драйверов для сильного роста или падения нет. Индексу МосБиржи нужно остаться выше 3200 пунктов, чтобы сохранить надежды на пробой сопротивления 3270 пунктов. Однако и о возможности ухода индикатора к нижней границе долгосрочного боковика 3000 стоит помнить, считает Антонов.

Фондовые индексы в США и Азии

В США во вторник индексы акций изменились в интервале от снижения на 0,25% до роста на 0,4%, инвесторы оценивали отчеты компаний и статданные.

Индекс потребительского доверия в США в феврале снизился до 106,7 пункта, говорится в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Согласно пересмотренным данным, в январе значение индекса составило 110,9 пункта, а не 114,8 пункта, как сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали, что индекс поднимется до 115 пунктов с объявленного прежде январского уровня, по данным Trading Economics.

Заказы на товары длительного пользования в США, по данным правительства, упали в январе на максимальные с апреля 2020 года 6,1% месяц к месяцу. Снижение в основном обусловлено практически полным отсутствием контрактов на поставки самолетов Boeing. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, предполагал уменьшение заказов в прошлом месяце на 5% после спада на 0,3% в декабре. Без учета транспорта январские заказы также сократились на 0,3%.

В Азии в среду преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, австралийский ASX Australia - на 0,1%, южнокорейский Kospi вырос на 1%, китайский индекс Shanghai Composite снизился на 1,9%, гонконгский Hang Seng теряет 1,5%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы просели на 0,1%).

Правительство Японии пересмотрело декабрьское значение индекса опережающих экономических индикаторов страны с повышением до 110,2 пункта против изначально объявленных 110 пунктов. В ноябре он находился на семимесячном минимуме в 108,1 пункта. Индекс отражает перспективы экономики на несколько месяцев вперед с учетом данных о рынке труда и настроениях потребителей.

Потребительские цены в Австралии в январе выросли на 3,4% в годовом выражении, как и месяцем ранее, согласно официальным данным. Аналитики в среднем прогнозировали январскую инфляцию на уровне 3,6%, сообщает Trading Economics.

В четверг станет известна статистика розничных продаж в Японии за январь, в пятницу - данные о безработице за тот же месяц. Также инвесторы ожидают публикации в пятницу официальных индексов менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе и сфере услуг КНР.

Нефть

На нефтяном рынке утром в среду цены корректируются после роста накануне, давление на котировки оказали данные Американского института нефти (API) о росте запасов сырья в США на прошлой неделе.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 10:01 в среду составила $83,12 за баррель (-0,6% и +1,4% накануне), апрельская цена WTI - $78,39 за баррель (-0,6% и +1,7% во вторник).

По оценкам API, резервы нефти в Штатах увеличились четвертую неделю подряд - на 8,428 млн баррелей. Официальные данные о запасах нефти и нефтепродуктов в США будут опубликованы в среду в 18:30.

Трейдеры продолжают оценивать сигналы спроса и предложения на рынке, а также ситуацию на Ближнем Востоке.

Ранее на неделе президент США Джо Байден выразил надежду на то, что Израиль и ХАМАС, которые ведут переговоры о прекращении огня в секторе Газа и освобождении израильских заложников, смогут достичь соглашения к 4 марта. Однако МИД Катара сообщил во вторник, что стороны пока не договорились ни по одному из основных вопросов.

Наблюдатели тем временем отмечают нехватку предложения на нефтяном рынке в настоящее время из-за высокого спроса в Китае и Индии, а также задержки в поставках через Красное море из-за атак на суда йеменских хуситов.