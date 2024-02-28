Райффайзенбанк изменит условия обслуживания счетов в евро

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Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Райффайзенбанк с 13 марта 2024 года изменит условия обслуживания счетов в евро для физических лиц, говорится в сообщении банка.

Комиссия на остаток средств свыше 5 тыс. евро составит 1% в месяц, но не менее 50 евро. На сумму до 5 тыс. евро комиссия взиматься не будет.

Согласно действующим условиям обслуживания физлиц, комиссия по счетам в европейской валюте на сумму от 10 тыс. до 50 тыс. евро составляет 0,5% (минимум 10 евро), свыше 50 тыс. евро – 1%.

По переводам в евро с 1 по 31 марта 2024 года будут действовать специальные условия: комиссия за проведение трансграничных переводов в евро составит 1% от суммы перевода при оформлении в "Райффайзен онлайн", 1,5% – при оформлении в офисе. Максимальный размер комиссии составит 500 евро. Остальные условия переводов остаются прежними.

Условия размещения на текущих счетах и переводов в других валютах остаются без изменений, отмечает банк.

"Мы принимаем решение об изменении условий, ориентируясь на количество доступных инструментов для эффективного размещения средств в евро", - объяснил изменения банк.

Райффайзенбанк ввел комиссию за хранение средств на счетах в евро, долларах, фунтах стерлингов, швейцарских франках и японских иенах с 30 июня 2022 года.