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Disney, Viacom 18 и Reliance создадут СП в Индии стоимостью $8,5 млрд

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Walt Disney Co., Reliance Industries Limited и Viacom 18 Media Private Limited подписали соглашение о создании совместного предприятия, которое объединит их медийные активы в Индии.

Как говорится в пресс-релизе Disney, стоимость СП составит около $8,5 млрд. Американская медиакомпания Viacom будет владеть 46,82% в новой компании, индийскому конгломерату Reliance, контролируемому Мукешем Амбани, - 16,34%, Disney - 36,84%.

Reliance Industries инвестирует в развитие СП порядка $1,4 млрд, Disney рассмотрит возможность передачи ему новых медиаактивов.

Совместное предприятие будет обладать эксклюзивными правами на дистрибуцию фильмов и сериалов Disney в Индии, а также получит права на показ различных спортивных мероприятий и развлекательного контента. Число потенциальных зрителей оценивается в 750 млн, не считая индийцев, проживающих в других странах.

"Индия - крупнейший рынок в мире, и мы с воодушевлением смотрим на возможности, которые совместное предприятие предоставит для создания долгосрочной ценности для компании", - заявил глава Disney Боб Айгер.

Disney Индия Reliance Industries Боб Айгер Viacom
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