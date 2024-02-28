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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

Добыча нефти в Татарстане в 2023 году снизилась на 1,3%

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Нефтяные компании в 2023 году добыли на месторождениях в Татарстане 35,24 млн тонн нефти. Об этом сообщила пресс-служба главы республики Рустама Минниханова по итогам совещания с руководителями малых нефтяных компаний в Казани в среду.

Малые НК добыли свыше 7 млн тонн нефти, говорится в пресс-релизе.

Остальной объем пришелся на ПАО "Татнефть".

Как сообщалось, в 2022 году "Татнефть" и малые нефтяные компании добыли в Татарстане 35,7 млн тонн нефти ("Татнефть" – 28,6 млн тонн, малые НК – 7,1 млн тонн).

Таким образом, в минувшем году добыча нефти в республике снизилась на 1,3%.

Нефть в Татарстане добывают "Татнефть" и около 30 малых НК. На территории региона учтено более 200 нефтяных месторождений, в том числе, одно из крупнейших в мире Ромашкинское месторождение.

Татарстан нефть
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