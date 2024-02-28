Индексы МосБиржи и РТС выросли в пределах 1,6%

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - В среду российский рынок акций подрос на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, подорожавшей нефти (цена Brent поднялась к $84 за баррель) и корпоративных новостей.

Индекс МосБиржи поднялся в район 3230 пунктов во главе с бумагами Polymetal и "Магнита", просели котировки "АЛРОСА" на финотчете. Во "втором эшелоне" скорректировались вниз после ралли котировки SFI (-14,2%), продолжилось снижение цены расписок Qiwi (-4,4%) после отзыва лицензии у Киви банка.

По итогам торгов индекс МосБиржи вырос на 0,6% до 3227,05 пункта, индекс РТС вырос на 1,6% до 1114,87 пункт; динамика цен blue chips на "Мосбирже" оказалась смешанной в пределах 3,6%.

К 18:50 по Москве доллар дешевел на 82 копейки до 91,24 рубля.

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