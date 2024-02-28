Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

Индексы МосБиржи и РТС выросли в пределах 1,6%

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - В среду российский рынок акций подрос на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, подорожавшей нефти (цена Brent поднялась к $84 за баррель) и корпоративных новостей.

Индекс МосБиржи поднялся в район 3230 пунктов во главе с бумагами Polymetal и "Магнита", просели котировки "АЛРОСА" на финотчете. Во "втором эшелоне" скорректировались вниз после ралли котировки SFI (-14,2%), продолжилось снижение цены расписок Qiwi (-4,4%) после отзыва лицензии у Киви банка.

По итогам торгов индекс МосБиржи вырос на 0,6% до 3227,05 пункта, индекс РТС вырос на 1,6% до 1114,87 пункт; динамика цен blue chips на "Мосбирже" оказалась смешанной в пределах 3,6%.

К 18:50 по Москве доллар дешевел на 82 копейки до 91,24 рубля.

Новость дополняется

АЛРОСА Polymetal Qiwi Brent РТС Киви банк Мосбиржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В России добыча газа в январе вернулась к досанкционным уровням

В России добыча газа в январе вернулась к досанкционным уровням

В России с 20 по 26 февраля яйца подешевели на 0,2%, курятина - на 0,1%

Росстат отметил годовое ускорение инфляции с 20 по 26 февраля почти до 7,6%

Думе предложили уточнить налогообложение онлайн-продаж россиянам товаров из ЕврАзЭС

Курс биткойна поднялся выше $61 000

Курс биткойна поднялся выше $61 000

Сбербанк выступил против введения унифицированного платежного QR-кода

Минфин ждет скорого запуска механизма обмена активами инвесторов

Минфин ждет скорого запуска механизма обмена активами инвесторов

Простой бывшего завода Volkswagen в Калуге продлен на месяц

Простой бывшего завода Volkswagen в Калуге продлен на месяц

Курс биткойна превысил $59 тысяч

Курс биткойна превысил $59 тысяч

Греф заявил, что ужесточение льготной ипотеки основывалось на ложных посылках

Греф заявил, что ужесточение льготной ипотеки основывалось на ложных посылках
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });