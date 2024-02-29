Фондовые индексы Британии, Италии и Испании снизились, Германии и Франции выросли

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили без единой динамики торги в среду.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 опустился на 0,35% и составил 494,59 пункта.

Британский индекс FTSE 100 потерял 0,76%, итальянский FTSE MIB - 0,27%, испанский IBEX 35 - 0,45%. Тем временем германский DAX прибавил 0,25%, французский CAC 40 - 0,08%.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на данные о динамике потребительских цен в США и еврозоне, которые могут помочь трейдерам в прогнозировании дальнейших шагов Федеральной резервной системы (ФРС) и Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Франция и Германия опубликуют данные по инфляции за февраль в четверг, а в пятницу выйдет отчет статистического управления Евросоюза по еврозоне в целом.

Тем временем сводный индекс делового и потребительского доверия в еврозоне в феврале понизился до 95,4 пункта, говорится в отчете Европейской комиссии. Согласно пересмотренным данным, в январе значение индекса составило 96,1 пункта, а не 96,2 пункта, как сообщалось ранее. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предусматривал рост до 96,7 пункта с первоначально объявленного январского уровня.

Бумаги Uniper SE подешевели на 6,8% на новости о падении выручки в 2023 году на 61%.

Стоимость акций британской Reckitt Benckiser упала на 13%. Компания, выпускающая бытовую химию и медицинские препараты, зафиксировала 22%-ное снижение годовой прибыли при незначительном повышении выручки.

Акции Just Eat Takeaway.com NV потеряли в цене 1,8%. Нидерландский сервис доставки еды сократил чистый убыток в 2023 году в 3 раза, несмотря на крупные списания. Однако выручка компании снизилась и оказалась хуже среднего прогноза рынка.

Стоимость бумаг ASM International опустилась на 2,3%. Чистая прибыль чипмейкера в четвертом квартале упала в 2,6 раза, до 90,9 млн евро, оказавшись существенно хуже консенсус-прогноза опрошенных Visible Alpha аналитиков на уровне 121 млн евро.

Капитализация Worldline упала на 10,2%. Французская финтех-компания зафиксировала чистый убыток в 2023 году, что она объясняет неблагоприятной макроэкономической ситуацией и снижением потребительских расходов.

Стоимость акций британской финкомпании St James's Place рухнула почти на 20%. Компания, работающая в сфере управления состояниями, оказалась убыточной в 2023 году и понизила дивиденды на 78%.

Бумаги Vodafone Group подешевели на 0,2%. Швейцарская телекоммуникационная компания Swisscom сообщила, что ведет переговоры с Vodafone о покупке итальянского подразделения британской компании за 8 млрд евро.

Рыночная стоимость Lagardere повысилась на 0,5%, несмотря на то, что французская медиакомпания отчиталась о сокращении чистой прибыли в 2023 году.

Цена бумаг Casino Guichard-Perrachon упала на 22% на новости, что проблемная французская сеть супермаркетов существенно увеличила убыток в прошлом году.

Акции французской IT-компании Atos подорожали к закрытию рынка на 4,1%. Компания перенесла публикацию годовой отчетности на 20 марта с 29 февраля, чтобы завершить аудит единовременных списаний. По предварительным данным, выручка в прошлом году выросла на 0,4% в органическом выражении, до 10,69 млрд евро, а рентабельность по операционной прибыли повысилась до 4,4% с 3,1% годом ранее.