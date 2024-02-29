Уолл-стрит закрылась в минусе на статданных и отчетностях

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили снижением сессию в среду, инвесторы оценивали статданные из США и новости крупных компаний.

Американская экономика в четвертом квартале увеличилась на 3,2% в пересчете на годовые темпы, согласно пересмотренным данным министерства торговли страны. Ранее сообщалось о более значительном подъеме - на 3,3%. Аналитики, опрошенные Trading Economics и MarketWatch, не ожидали пересмотра предварительных данных.

Тем временем объем запасов на оптовых складах в США в январе сократился на 0,1% относительно предыдущего месяца. В декабре показатель вырос на 0,4%, эксперты ожидали его повышения в январе на 0,1%.

Акции eBay подорожали на 7,9% на новости о том, что крупнейший в мире интернет-аукцион в четвертом квартале 2023 года получил чистую прибыль и выручку выше ожиданий рынка, а также повысил дивиденды и расширил программу обратного выкупа акций.

Котировки акций Beyond Meat взлетели на 31% после того, как производитель растительных заменителей мяса отчитался о сокращении выручки и росте убытка в прошлом квартале, но дал сильный прогноз на текущий фингод.

Цена бумаг Agilent Technologies повысились на 3,4%, хотя поставщик решений для научного тестирования и измерений сократил чистую прибыль в первом финансовом квартале на 1%, выручку - на 6%.

Американская TJX Cos. в четвертом финансовом квартале увеличила чистую прибыль на 35%, выручку - на 13%, причем выручка оказалась лучше ожиданий рынка, а скорректированная прибыль совпала с прогнозами. Капитализация сети магазинов товаров по сниженным ценам поднялась на 0,6%.

Рыночная стоимость Advance Auto Parts повысилась на 2,6%. Ритейлер автомобильных запчастей и аксессуаров в октябре-декабре 2023 года зафиксировал чистый убыток и сократил выручку, при этом дал позитивный прогноз прибыли на текущий год.

Аэрокосмическая компания британского миллиардера Ричарда Брэнсона Virgin Galactic нарастила выручку в минувшем квартале более чем втрое и сократила чистый убыток почти в 1,5 раза, но её акции подешевели на 7,9%.

Dow Jones Industrial Average понизился на 0,06% и составил 38949,29 пункта. Лидером снижения в индексе стали бумаги страховщика UnitedHealth Group, упавшие на 3%.

Значение Standard & Poor's 500 опустилось на 0,17% - до 5069,79 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,55% и составил 15947,74 пункта.