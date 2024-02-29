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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:56

Розничные продажи в Японии в январе выросли на 2,3%

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Розничные продажи в Японии в январе увеличились на 2,3% в годовом выражении, говорится в отчете министерства экономики, торговли и промышленности страны.

Подъем продолжается уже 23-й месяц подряд, а его темпы совпали с консенсус-прогнозом, который приводит Trading Economics.

Согласно уточненным данным, в декабре 2023 года показатель повысился на 2,4%, а не 2,1%, как было объявлено ранее.

В прошлом месяце реализация в универмагах выросла на 3,5%, продуктов питания и напитков - на 4%, фармацевтической и косметической продукции - на 7,1%.

Розничные продажи в январе относительно предыдущего месяца поднялись на 0,8%. В декабре они снизились на 2,9% в помесячном сравнении.

Промпроизводство в Японии в январе, по предварительным данным, уменьшилось на максимальные с мая 2020 года 7,5% относительно предыдущего месяца и сократилось на 1,5% по сравнению с январем 2023 года.

Япония
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