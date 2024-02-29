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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:56

HP в I финквартале нарастила чистую прибыль на треть

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Американская HP Inc. в первом квартале 2024 финансового года нарастила чистую прибыль на треть, при этом выручка снизилась на 4,4% и не оправдала прогноз.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в ноябре-январе составила $622 млн, или 62 цента в расчете на акцию, по сравнению с $469 млн, или 47 центами на акцию, зафиксированными за сопоставимый период годом ранее. Скорректированная прибыль выросла до 81 цента на акцию с 73 центов.

Между тем выручка уменьшилась до $13,185 млрд с $13,798 млрд.

В том числе выручка подразделения по выпуску персональных компьютеров сократилась на 4% - до $8,809 млрд. Доходы от продаж принтеров уменьшились на 5%, составив $4,375 млрд.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль компании на уровне 81 цента на акцию при выручке в $13,57 млрд.

Во втором финквартале HP планирует получить скорректированную прибыль в диапазоне 76-86 центов на акцию. Консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков составляет 81 цент.

По итогам всего 2024 фингода компания по-прежнему ожидает скорректированную прибыль в $3,25-3,65 на акцию.

Котировки акций HP снизились на 3,5% на дополнительных торгах в среду после публикации отчетности.

HP США
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