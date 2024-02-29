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Телемедицинский сервис "Доктис" придет в Бразилию через СП с саудовским партнером

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Международная компания DoctisME, совместное предприятие российского телемедицинского сервиса "Доктис" и его партнера из Саудовской Аравии Rowad Medical Services, выходит на рынок Бразилии.

DoctisME договорилась о сотрудничестве с бразильской компанией Saudibras Agropecuaria Empreendimentos e Representacoes Ltda, в рамках которого представит ряд своих технологий и продуктов по дистанционному мониторингу пациентов. Об этом говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), соинвестора "Доктиса".

Пилотный проект в Бразилии позволит в дальнейшем масштабировать деятельность телемедицинской платформы на других рынках Латинской Америки в рамках реализации стратегии международного развития, рассчитывает фонд.

Телемедицинский сервис "Доктис" – проект Марка Курцера, основателя сети клиник "Мать и дитя", он был запущен в 2016 году, в 2018 году в проект вошли РФПИ и его иностранные партнеры.

В конце января стало известно, что "Доктис" подписал соглашение о партнерстве с компанией Rowad Medical Services, которая предлагает различные интеллектуальные решения в сфере медицины. Стороны зарегистрировали в Саудовской Аравии международную компанию DoctisME. Дальнейшая стратегия международного развития "Доктис" предусматривает выход на рынки других стран Ближнего Востока, а также Африки, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки с общим предполагаемым количеством потребителей услуг более 1 млрд человек, отмечал тогда РФПИ.

DoctisME Доктис Rowad Medical Services РФПИ Бразилия
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