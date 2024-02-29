В РФ с 2025 г. начнут наращивать портфель инфраструктурных кредитов на 250 млрд руб. ежегодно

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин объявил о наращивании портфеля инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК) субъектам РФ не менее чем на 250 млрд рублей ежегодно с 2025 года.

"В 2021 году мы запустили программу инфраструктурных бюджетных кредитов объемом 500 млрд рублей, затем расширили ее до 1 трлн. Напомню, такие кредиты предоставляются регионам под 3% годовых на срок до 15 лет. (...) Эти кредиты не списываются, но в текущем году субъекты Федерации начнут гасить эти долги. И средства, которые возвращаются в федеральный бюджет, предлагаю вновь вкладывать в развитие регионов, направлять их на выдачу новых инфраструктурных бюджетных кредитов. В целом, начиная с 2025 года, будем наращивать портфель инфраструктурных кредитов субъектам Федерации не менее чем на 250 млрд рублей ежегодно", - сказал Путин в четверг, выступая с ежегодным посланием Федеральному собранию.

Бюджетные кредиты входят в так называемое Инфраструктурное меню. Помимо реструктуризации бюджетных кредитов и уменьшения задолженности регионов, в него включены замещение коммерческих займов бюджетными, предоставление инфраструктурных бюджетных кредитов, а кроме того, выпуск инфраструктурных облигаций, которые позволят привлечь дополнительные внебюджетные средства на строительство жилья.

"В прошлом году с их (ИБК - ИФ) помощью мы выполнили колоссальный объем работ: ввели в эксплуатацию 215 объектов в 42 регионах. Причем более половины проектов направлено на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства. Кроме того, обновили 638 единиц общественного транспорта. В этом году работа по развитию инфраструктуры продолжится", - сообщал ранее вице-премьер Марат Хуснуллин.

По его данным, за счет ИБК в 2023 году ввели 130 объектов жилищно-коммунального хозяйства, в том числе построили, реконструировали и отремонтировали 742,5 км сетей. Сдан в эксплуатацию 41 объект дорожной инфраструктуры общей протяженностью 107,2 км. Построены 23 объекта социального назначения, среди них 17 детских садов для 4,3 тыс. детей и четыре школы, рассчитанные на 4,1 тыс. учеников. Кроме того, введены в эксплуатацию 14 объектов транспортной инфраструктуры, четыре - туристской и три - инфраструктуры промтехнопарков и особых экономических зон.

В общей сложности с 2022 года с использованием ИБК в России ввели в строй 252 объекта.