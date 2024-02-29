Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:13

Доходы американцев в январе подскочили на 1%, максимально за год

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Доходы населения США в январе 2024 года выросли на 1% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете министерства торговли страны. Рост показателя стал рекордным за год.

Расходы американцев увеличились на 0,2%.

Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал рост доходов на 0,4%, расходов - на 0,2%.

Для сравнения: в декабре доходы американцев выросли на 0,3%, расходы - на 0,7%.

Индекс потребительских цен (индекс PCE) в январе повысился на 0,3% относительно предыдущего месяца и на 2,4% к январю прошлого года. В обоих случаях динамика совпала с оценками аналитиков. Рост индекса в годовом выражении стал минимальным с февраля 2021 года.

В декабре индикатор вырос на 0,1% месяц к месяцу и на 2,6% год к году.

Рост индекса PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в прошлом месяце ускорился в помесячном выражении до 0,4% с 0,1% в декабре, но замедлился в годовом до минимальных почти за три года 2,8% с 2,9%.

Индекс PCE Core является ключевым индикатором, который отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции.

На потребительские расходы приходится около 70% экономики США.

США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минэкономразвития ждет предложений бизнеса о допгарантиях прав собственности

Минфин назвал сопоставимым объем взаимно замороженных в РФ и за рубежом активов

Минфин назвал сопоставимым объем взаимно замороженных в РФ и за рубежом активов

Путин предложил амнистию для МСП, дробящих бизнес в налоговых схемах

Путин предложил запустить безотзывные сберегательные сертификаты

Путин предложил запустить безотзывные сберегательные сертификаты

"Мегафон" в 2023 году выплатил windfall tax на 609 млн руб. с учетом скидки

"Мегафон" в 2023 году выплатил windfall tax на 609 млн руб. с учетом скидки

Новак не видит необходимости в корректировке топливного демпфера

Новак не видит необходимости в корректировке топливного демпфера
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });