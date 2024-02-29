Правительство РФ подготовит в 2024 г. проекты для технологического развития АПК

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Правительство РФ в этом году подготовит федеральные проекты для развития АПК в рамках нового национального проекта по обеспечению технологического суверенитета, пишет вице-премьер Виктория Абрамченко в своем телеграм-канале.

"Как и сказал президент, мы должны быть независимы, иметь все технологические ключи в таких чувствительных областях, как продовольственная безопасность. Поэтому по поручению главы государства продолжим работу над ускорением темпов роста объемов производства и экспорта продовольствия", - написала она.

"Новая задача - к 2030 году увеличить агроэкспорт в полтора раза с базы 2021 года. Я напомню, что тогда было продано свыше 71 млн тонн продукции более чем на $37,7 млрд, - отметила вице-премьер. - Основа нашего агроэкспорта - зерновые культуры, масложировая продукция, рыба и морепродукты, мясная продукция".

Как заявила вице-премьер, серьезным подспорьем для существенного увеличения объема производства сельхозпродукции станет введение в оборот земель сельхозназначения. Она напомнил, что соответствующая федеральная программа предусматривает к 2030 году ввод порядка 13 млн га.

Выступая в четверг с посланием к Федеральному собранию, президент Владимир Путин заявил, что объем производства продукции АПК к 2030 году должен вырасти не менее, чем на четверть по сравнению с 2021 годом, экспорт - увеличиться в полтора раза.