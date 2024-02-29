Российская компания стала владельцем завода автожгутов, созданного в РФ немецкой Leoni

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Владельцем российского завода германского концерна Leoni (ООО "Леони Рус", г. Заволжье) по производству электрожгутов для автопрома стала структура, связанная с местным производителем аналогичной продукции.

По данным ЕГРЮЛ, предприятие, ранее принадлежавшее французской Leoni Wiring Systems France (62,49%), а также немецким Leoni Bordnetz-Systeme GmbH (37,49%) и Leoni Bordnetze Verwaltungs GmbH (0,015%), с 28 февраля перешло под контроль нижегородского ООО "Импульс".

ООО "Импульс", зарегистрированное в 2011 году, специализируется на управлении недвижимостью. Компания в равных долях принадлежит бизнесменам Денису и Илье Черневым. Последний, в частности, является гендиректором и бенефициаром официального дилера нижегородского производителя жгутов ООО "Завод Инком" - ООО "Автопромжгут".

Выручка "Автопромжгута", учрежденного в 2019 году, за три года выросла почти семикратно - с порядка 120 млн рублей в "коронавирусном" 2020 году до почти 780 млн рублей по итогам 2022 года. Отчетность компании за 2023 год пока не опубликована.

Завод Leoni весной 2022 года приостановил производство из-за нехватки импортных комплектующих и падения объема заказов. Основным заказчиком продукции предприятия в период его работы до ухода иностранцев из РФ был "АвтоВАЗ" в составе альянса с Renault и Nissan.