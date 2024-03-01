Безработица в Японии в январе осталась на уровне 2,4%

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - В Японии в январе 2024 года безработица осталась на уровне декабря - 2,4%, сообщило Министерство внутренних дел и связи страны. Показатель держится на минимуме с января 2023 года.

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, не предполагал изменения безработицы по сравнению с декабрем.

Число безработных в стране в позапрошлом месяце уменьшилось на 10 тысяч и составило 1,63 млн человек. Количество занятых выросло на 250 тысяч - до 67,14 млн человек.

Другой важный индикатор рынка труда показал, что на 100 соискателей работы в январе приходилось 127 открытых вакансий, как и месяцем ранее.