Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:13

Безработица в Японии в январе осталась на уровне 2,4%

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - В Японии в январе 2024 года безработица осталась на уровне декабря - 2,4%, сообщило Министерство внутренних дел и связи страны. Показатель держится на минимуме с января 2023 года.

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, не предполагал изменения безработицы по сравнению с декабрем.

Число безработных в стране в позапрошлом месяце уменьшилось на 10 тысяч и составило 1,63 млн человек. Количество занятых выросло на 250 тысяч - до 67,14 млн человек.

Другой важный индикатор рынка труда показал, что на 100 соискателей работы в январе приходилось 127 открытых вакансий, как и месяцем ранее.

Япония МВД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Brent подорожала до $82,19 за баррель

РФ с 1 марта возвращает "курсовые" экспортные пошлины для угля по ставке 4-7%

Банк России призвал ограничить деятельность, связанную с оборотом цифровых валют

Источники сообщили о возможном запрете экспорта сахара из России до августа

Правительство РФ запретило экспорт бензина с 1 марта по 31 августа

Правительство РФ запретило экспорт бензина с 1 марта по 31 августа

Индекс МосБиржи превысил 3240 пунктов на фоне выступления Путина

Индекс МосБиржи превысил 3240 пунктов на фоне выступления Путина

Минэкономразвития ждет предложений бизнеса о допгарантиях прав собственности

Минфин назвал сопоставимым объем взаимно замороженных в РФ и за рубежом активов

Минфин назвал сопоставимым объем взаимно замороженных в РФ и за рубежом активов

Путин предложил амнистию для МСП, дробящих бизнес в налоговых схемах

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });