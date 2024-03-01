ВТБ заложил в стратегию рост чистой прибыли до 520 млрд руб. в 2025 г.

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ВТБ по МСФО в 2025 году может составить 520 млрд рублей, следует из материалов банка к презентации трехлетней стратегии, проходящей в пятницу в Москве.

Это год, по итогам которого ВТБ планирует после паузы в несколько лет вернуться к выплате дивидендов.

В 2023 г. ВТБ получил рекордную чистую прибыль по МСФО в размере 432,2 млрд рублей, в этом году, как сообщалось, банк планирует как минимум повторить результат, заработав 435 млрд рублей. Стратегия банка на трехлетку предусматривает увеличение прибыли к 2026 г. в полтора раза относительно плана на 2024 г. - до около 650 млрд рублей.

"Мы наметили достаточно амбициозные целевые показатели в плане финансовых результатов. Планируем, что наша прибыль вырастет до порядка 650 млрд рублей (в 2026 г. - ИФ), что доля рынка по активам составит не менее 18% и во внешнеэкономической деятельности не менее 15%", - сказал глава ВТБ Андрей Костин на презентации.

ВТБ в новой стратегии развития на 2024-2026 годы не закладывает привлечение капитала на рынке, будет использовать прибыль, заявил Костин.

Банк прогнозирует по итогам 2024 года норматив достаточности капитала на групповой основе Н20 на уровне 9,4% и его рост до 9,7% в 2025 году, до 10,6% в 2026 году.