"МАЗ" с партнером докапитализируют на 2 млрд руб. производство прицепов в Ульяновске

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Ульяновское ООО "Торговый дом "Акро" и ОАО "МАЗ"– управляющая компания холдинга "Белавтомаз" (Белоруссия) намерены докапитализировать на 2 млрд рублей совместное производство прицепной техники в Ульяновске. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Ульяновской области.

Проект создания производства прицепной техники на базе транспортных средств "МАЗ" реализуется с февраля прошлого года. ТД "Акро" выступает в качестве инвестора, "МАЗ" – в качестве соинвестора-технологического партнера.

"На сегодняшний день инвестиции в проект составили 500 млн рублей. Далее компания планирует строительство нового производственного корпуса. На данный момент в качестве площадки для его размещения рассматривается земельный участок в индустриальном парке "Заволжье", - приводятся в сообщении слова гендиректора Корпорации развития Ульяновской области Алины Абитовой.

ТД "Акро" в минувший четверг представило первые произведенные на конвейере в Ульяновске изделия – серийную прицепную технику белорусского производителя. Презентация состоялась в рамках визита в регион делегации белорусских предприятий.

"Сейчас выпущены первые 20 единиц продукции, проект имеет производственную мощность до 600 единиц в год. После расширения производства на следующих этапах мы сможем существенно увеличить объем выпускаемой продукции – до 2 тыс. единиц в год", - цитирует пресс-служба первого заместителя коммерческого директора "МАЗа" Бориса Мущинского.

Как сообщалось, соглашение о реализации инвестпроекта стороны заключили в начале февраля 2023 года. Проект планируется реализовать в несколько этапов до 2028 года.

ТД "Акро" на момент заключения соглашения уже выпускал прицепную технику на базе транспортных средств "УАЗ", "ГАЗ", "КАМАЗ" на своей площадке в Ульяновске.

Ульяновская компания ведет деятельность на базе завода спецтехники "Акро". Он был основан как предприятие по производству спецавтомобилей, специального и металлорежущего инструмента. В настоящее время завод выпускает автомобильную технику и комплектующие, а также надстройки, является доработчиком шасси марок "УАЗ", "ГАЗ", "КАМАЗ", "МАЗ". Также на мощностях ТД "Акро" производится широкий спектр металлоконструкций, в том числе мачтовых и опорных из мягких, легированных и конструкционных сталей.