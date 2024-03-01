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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

Основатель "Еаптеки" Буздалин инвестировал в платформу для корпоративного обучения KAMPUS

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Основатель сервиса "Еаптека" Антон Буздалин приобрел 22,77% в компании ООО "Теории от практиков" (развивает российскую платформу для корпоративного обучения KAMPUS), говорится в сообщении компании.

Сумма сделки не раскрывается.

В ноябре 2023 года инвестором проекта стал "Вымпелком", купив 12% ООО "Теории от практиков" через свою венчурную "дочку" – ООО "Хайв".

Тогда "Вымпелком" сообщал, что на последующих раундах рассчитывает привлечь новых инвесторов в проект.

По данным информационно-аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Теории от практиков" зарегистрировано в октябре 2019 года.

Выручка ООО "Теории от практиков" в 2022 году составила 110,4 млн рублей, что в 3 раза превышает показатель за 2021 год.

Релиз платформы KAMPUS состоялся в марте 2021 года, среди клиентов – более 50 компаний, в числе которых – X5 Group, группа "Cамолет", "Газпром-Медиа Холдинг", "Вкусно и точка", "РТ Лабс" и другие. По состоянию на начало февраля количество пользователей достигло 200 тыс.

В январе 2024 года KAMPUS получила статус резидента "Сколково".

Еаптека Антон Буздалин ООО "Теории от практиков" KAMPUS
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