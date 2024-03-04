"Россети" могут получить возможность вернуть миллиардные долги гарантирующих поставщиков через тариф

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает дать возможность включать в тарифы на передачу долги банкротящихся гарантирующих поставщиков (ГП), сейчас подобные долги перед "Россетями" достигают около 20 млрд руб., сообщила в понедельник газета "Коммерсантъ".

Как отмечает издание, в тариф могут быть включены "расходы на формирование резерва по сомнительным долгам, на обслуживание ссуд на покрытие недостатка средств при просрочке платежей со стороны ГП, "включая просроченную задолженность предыдущих лет".

В настоящий момент можно включать в тариф расходы на создание резерва по сомнительным долгам "только прямых потребителей, но не более 1,5% от выручки" Теперь же, в случае принятия предложения ФАС, такое ограничение может быть снято.

Основные долги гарантирующих поставщиков перед сетями приходятся на Тверскую, Вологодскую, Архангельскую области и Туву.

Также "Россети" могут получить возможность вернуть себе через тариф затраты на списание долгов во время исполнения сетевой компанией функций гарантирующего поставщика (региональные дочки "Россетей" подхватывают эти функции после лишения статуса субъекта рынка прежнего поставщика и до назначения нового, что может продолжаться довольно длительный период - ИФ). Как пояснили изданию в "Россетях", сейчас долги ГП перед сетями, не включенные в тариф, достигают около 20 млрд руб.

"Россети" - реорганизованная в начале года сетевая компания, структуры которой управляют магистральными и распределительными сетями. Доля участия РФ в капитале компании составляет не менее 75% плюс 1 акция.