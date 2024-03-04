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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Инфляция в Швейцарии в феврале замедлилась до минимума с октября 2021 года

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Темпы роста потребительских цен в Швейцарии в феврале снизились до минимальных с октября 2021 года 1,2% в годовом выражении с 1,3% в январе, сообщило Федеральное статистическое управление страны.

Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал инфляцию на уровне 1,1%.

По сравнению с предыдущим месяцем цены в Швейцарии повысились на 0,6% после роста на 0,2% в январе.

Продукты питания и безалкогольные напитки в феврале подорожали на 0,8% в годовом выражении, жилье и энергоресурсы - на 3,1%, образовательные услуги - на 1,8%. Тем временем услуги здравоохранения снизились в цене на 0,4%, транспортные услуги - на 0,5%.

ЦБ Швейцарии таргетирует инфляцию на уровне 0-2% и может снизить ключевую процентную ставку уже в этом месяце, пишет MarketWatch.

Швейцария
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