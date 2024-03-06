Рынок акций РФ в среду превысил 3310п по индексу МосБиржи

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду продолжил подъем на дивидендных ожиданиях и на фоне улучшения внешней конъюнктуры (нефть Brent подскочила к $83,7 за баррель), хотя в отдельных бумагах отмечалась коррекция из-за фиксации прибыли игроками; индекс МосБиржи в очередной раз обновил максимум с февраля 2022 года и превысил 3310 пунктов. Лидировали в росте акции "НОВАТЭКа" (+3%) и просели бумаги "Яндекса" (-1,6%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3310,58 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1151,68 пункта (+0,4%); динамика цен blue chips на Мосбирже оказалась смешанной в пределах 3%.

Доллар к 18:50 подрос до 90,55 рубля (+0,03 рубля).

Новость дополняется