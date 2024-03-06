Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:24

Рынок акций РФ в среду превысил 3310п по индексу МосБиржи

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду продолжил подъем на дивидендных ожиданиях и на фоне улучшения внешней конъюнктуры (нефть Brent подскочила к $83,7 за баррель), хотя в отдельных бумагах отмечалась коррекция из-за фиксации прибыли игроками; индекс МосБиржи в очередной раз обновил максимум с февраля 2022 года и превысил 3310 пунктов. Лидировали в росте акции "НОВАТЭКа" (+3%) и просели бумаги "Яндекса" (-1,6%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3310,58 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1151,68 пункта (+0,4%); динамика цен blue chips на Мосбирже оказалась смешанной в пределах 3%.

Доллар к 18:50 подрос до 90,55 рубля (+0,03 рубля).

Новость дополняется

Московская биржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Снижение цен на яйца в России с 27 февраля по 4 марта ускорилось до 0,7%

Китайская Great Wall ввела завод двигателей в Тульской области

Китайская Great Wall ввела завод двигателей в Тульской области

Глава ФАС заявил о достаточности мер по стабилизации топливного рынка

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });