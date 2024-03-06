Рубль растерял весь утренний рост к доллару и евро по итогам торгов в среду

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Доллар США слегка повысился, евро, напротив, лишь незначительно опустился на Московской бирже по итогам торгов в среду и после того, как ранее в ходе сессии они обновили минимальные отметки с февраля. Рубль почти не изменился к бивалютной корзине с учетом разнонаправленной динамики в основных парах и на фоне фиксации прибыли после роста в предыдущие дни и перед длительными праздничными выходными из-за Международного женского дня 8 марта.

Курс доллара США составил 90,59 руб./$1 в 19:00, что на 7,5 копейки выше величины на закрытие предыдущей сессии. Ранее доллар опускался до 90,09 руб. впервые с 1 февраля. Евро к этому времени стоил 98,54 руб./EUR1, подешевев на 11,25 копейки. Ранее евро опускался ниже 97,94 руб. впервые с 15 февраля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 0,9 копейки, до 94,17 руб. Курс китайского юаня снизился на 2,5 копейки - до 12,53 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растерял утренний рост и лишь слегка изменился в основных валютных парах по итогам среды, ранее в ходе торгов он обновил максимальные отметки за несколько недель к доллару и евро. Участники рынка приступили к фиксации прибыли после предыдущего роста рубля и перед длительными праздничными выходными из-за Международного женского дня 8 марта.

Накануне Минфин сообщил, что в марте ожидает дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета на сумму 125,2 млрд руб., что позволяет ему увеличить объем покупки валюты. С четверга ведомство на 1 млрд руб. увеличит объем покупки валюты относительно февраля. В свою очередь, с учетом этих изменений, Банк России в период с 7 марта по 4 апреля в рамках бюджетного правила будет продавать валюту объемом 7,1 млрд руб. в день (с 7 февраля по 6 марта объем продаж составляет 8,1 млрд руб.).

Комментарии аналитиков

Как рассказал "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, по итогам среды российская валюта лишь незначительно понизилась к доллару и подросла к евро. "Объем продаж валюты и золота со стороны ЦБ в марте с учетом всех корректировок снизится до 7,1 млрд руб. в день. При том, что с 7 февраля этот объем уже снизился примерно вдвое по отношению к показателям второй половины января и начала февраля, текущее снижение может пройти незаметно для рубля, а продажи валюты со стороны ЦБ продолжат оставаться фактором поддержки для российской валюты. Если говорить о зарубежных событиях, сегодня и завтра глава ФРС Джером Пауэлл выступает перед двумя палатами Конгресса США. Судя по опубликованным сегодня ремаркам из подготовленного выступления Пауэлла, американский регулятор, вероятно, будет проявлять осторожность и не собирается спешить с понижением ставки. Исходя из вероятностей, рассчитанных по динамике фьючерсов, участники рынка ждут первого снижения ставки ФРС лишь по итогам июньского заседания", - говорит Беспалов.

"Рубль вслед за негативным стартом и кратковременным укреплением сдал позиции, но вскоре перешел к быстрому подорожанию. Доллар впервые с начала февраля приближался к 90 руб., евро установил трехнедельный минимум немного ниже 98 руб. Однако в середине сессии рубль стал быстро дешеветь, растеряв все сегодняшние достижения к бивалютной корзине. Сейчас наблюдаются попытки рубля скорректировать это движение и вернуть хотя бы часть дневного плюса. Восходящий тренд рубля, стартовавший в конце февраля, пока остается в силе. Поддержку этой тенденции оказывает увеличение нефтегазовых доходов, которые только в прошлом месяце выросли на 40% к январю. Правда, этот всплеск может быть временным, а сокращение экспорта в количественном выражении ускорится из-за геополитики и санкций. В результате рубль будет вновь испытывать нехватку притока иностранной валюты на внутренний рынок", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"На локальном валютном рынке рубль в первой половине дня пытался продолжать активное укрепление двух последних дней. На пике российская валюта тестировала отметку 90,1 руб./$1, что стало новым максимумом с начала февраля. Удержать преимущество не удалось, и большую часть второй половины торгов рубль корректировался. В итоге ближе к концу торгового дня американская валюта находилась в плюсе. Отметим, что за последние полторы недели рубль отыграл примерно половину тех потерь, которые наблюдались с конца января и почти весь февраль. Укрепление российской валюты происходит на фоне роста цены на нефть с начала февраля, когда котировки оттолкнулись вверх от локального минимума в районе $77 за баррель. Сейчас цена Brent закрепилась выше $82. При этом продвижению рубля вверх за последние дни не мешало начало нового месяца и соответственно "неналогового" периода, что в очередной раз косвенно подтверждает эффективность механизма обязательной продажи валютной выручки экспортерами", - говорит начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Участники рынков ожидают мартовского заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), выступлений главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в Конгрессе США и данных по американскому рынку труда.

Заседание ЕЦБ пройдет в четверг, и инвесторы в целом ждут сохранения ключевых процентных ставок на прежнем уровне. В настоящее время базовая ставка по кредитам находится на уровне 4,5% годовых, ставка по депозитам - 4%, ставка по маржинальным кредитам - 4,75%.

Заявления главы ФРС

Тем временем Пауэлл выступит с полугодовым отчетом о денежно-кредитной политике в банковском комитете Сената в среду, в комитете по финуслугам Палаты представителей - в четверг. Заявления Пауэлла и последние данные по безработице и росту числа рабочих мест в Соединенных Штатах могут дать инвесторам дополнительные сигналы относительно дальнейшей траектории процентных ставок в крупнейшей экономике мира.

Прогресс в движении инфляции в США к целевому уровню Федеральной резервной системы в 2% не гарантирован, в связи с чем снижение процентных ставок придется отложить до тех пор, пока руководство американского ЦБ не будет более уверено в достижении своей цели, говорится в тексте заявления главы Федрезерва Джерома Пауэлла, с которым он выступит в Конгрессе позднее в среду.

Пауэлл признает "значительный прогресс" в экономике. Процентные ставки, которые сейчас находятся на 23-летнем максимуме (5,25-5,5% годовых), вряд ли снова вырастут. Однако он придерживается осторожной позиции в отношении снижения ставок без дополнительных доказательств того, что инфляция, которая резко упала во втором полугодии 2023 года, не вернется к норме.

"Слишком раннее или слишком сильное ослабление ограничений может привести к обращению вспять прогресса, который мы наблюдаем в области инфляции, и в конечном итоге потребует еще более жесткой денежно-кредитной политики, чтобы вернуть инфляцию к 2%, - говорится в тексте речи, размещенном на сайте ФРС. - В то же время слишком позднее или слишком незначительное снижение может неоправданно ослабить экономическую активность и занятость".

Согласно данным отраслевой организации ADP Employer, рост числа рабочих мест в США в феврале составил 140 тыс. При этом аналитики ожидали более значительного увеличения - на 150 тыс., свидетельствуют результаты опросов Trading Economics и MarketWatch. Между тем данные за январь были пересмотрены с улучшением - до 111 тыс. по сравнению с ранее объявленными 107 тыс.

В пятницу будут опубликованы официальные данные о состоянии рынка труда США в прошлом месяце. Эксперты ожидают, что количество рабочих мест в экономике страны выросло на 200 тыс., а безработица осталась на отметке 3,7%.

Следующее заседание ФРС назначено на 19-20 марта.

Экономисты и аналитики в последнее время пересмотрели свои прогнозы и стали ждать меньшего числа понижения ставок в 2024 году. Теперь они рассчитывают на три или четыре уменьшения на 25 базисных пунктов, начиная с июня. В начале года рынки предполагали, что в этом году будет шесть понижений ставок, начиная с мартовского заседания Федрезерва.

Рост цен на нефть усилился вечером в среду после выхода данных об изменении запасов топлива в США на прошлой неделе. Кроме того, поддержку рынку оказывает новость о том, что Саудовская Аравия в апреле поднимет цены на нефть с поставкой в Азию, которая является крупнейшим рынком сбыта для страны, пишет MarketWatch.

Цены на нефть

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по Москве повысилась на 2,21%, до $83,85 за баррель. Фьючерсы на WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 2,9%, до $80,42 за баррель.

Запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,367 млн баррелей - до 448,53 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Эксперты ожидали роста запасов нефти на 2,116 млн баррелей, сообщает Trading Economics.

По оценкам Американского института нефти (API), которые были опубликованы днем ранее, резервы нефти в Штатах за прошлую неделю выросли примерно на 400 тыс. баррелей, в то время как эксперты предполагали повышение на 2,6 млн баррелей.

Курсы валют

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 7 марта на 81,92 копейки, до 90,3412 руб./$1, и уменьшил курс евро на 73,49 копейки, до 98,2017 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в среду снизился на 72,2 копейки по отношению ко вторнику и составил 90,3977 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 опустился на 64,39 копейки, снизившись до 90,4245 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 483,166 млн, из которых $299,812 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 183,354 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 77,38 копейки, до 98,1788 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" снизился на 54,9 копейки, до 98,3282 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR493,934 млн, из которых EUR120,712 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR373,222 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику в среду относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 5 марта снизилась на 12 базисных пунктов - до 15,34% годовых. Срочная версии RUONIA на 1 месяц уменьшилась в среду на 3 базисных пункта - до 15,83% годовых, на 3 месяца - увеличилась на 1 базисный пункт, до 15,83% годовых, срочная версия ставки на шесть месяцев поднялась относительно вторника на 2 базисных пункта и составила 15,03% годовых.