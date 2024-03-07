ЕЦБ понизил прогноз инфляции в еврозоне на 2024 и 2025 годы

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Европейский центральный банк (ЕЦБ) понизил прогнозы инфляции в еврозоне на 2024 и 2025 годы.

Согласно новым прогнозам, опубликованным ЕЦБ по итогам прошедшего в четверг заседания, темпы роста потребительских цен в еврозоне в 2024 году составят 2,3%, в 2025 году - 2%. Предыдущий прогноз, данный в декабре прошлого года, предусматривал повышение на 2,7% и 2,1% соответственно.

Базовая инфляция, не учитывающая стоимость продуктов питания и энергоносителей, как ожидается, составит 2,6% в 2024 году и 2,1% в 2025 году.

ВВП еврозоны увеличится на 0,6% в текущем году, прогнозируют в ЕЦБ. В декабре ожидался рост на 0,8%. Прогноз на 2025 год оставлен на уровне 1,5%.

В 2026 году, согласно новому прогнозу ЕЦБ, инфляция в еврозоне составит 1,9%, базовая инфляция - 2%, темпы роста ВВП - 1,6%.