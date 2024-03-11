ВВП еврозоны в IV квартале не изменился, в 2023 году - вырос на 0,4%

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - ВВП еврозоны в четвертом квартале 2023 года не изменился по сравнению с предыдущими тремя месяцами, по окончательным данным статистического управления Европейского союза (Eurostat).

В годовом выражении экономика еврозоны увеличилась на 0,1%.

Динамика обоих показателей совпала с ранее объявленными данными и ожиданиями экспертов, опрошенных Trading Economics. Для сравнения, в третьем квартале ВВП еврозоны снизился на 0,1% в поквартальном и вырос на 0,1% в годовом выражении.

Потребительские расходы в октябре-декабре повысились на 0,1% к предыдущему кварталу, госрасходы - на 0,6%, инвестиции бизнеса - на 1%. Объем экспорта не изменился, импорта - вырос на 0,6%.

Экономика еврозоны по итогам всего 2023 года увеличилась на 0,4%, согласно окончательным данным Eurostat. Таким образом, темпы подъема существенно замедлились по сравнению с 3,4% в 2022 году.

ВВП Европейского союза в четвертом квартале не изменился относительно предыдущих трех месяцев и вырос на 0,2% в годовом выражении. При этом объем экономики ЕС за 2023 год увеличился на 0,4% после повышения на 3,4% годом ранее (то есть динамика обоих показателей совпала с изменениями ВВП еврозоны).