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Рубль стабилен относительно доллара и юаня на старте торгов на Московской бирже

Рубль стабилен относительно доллара и юаня на старте торгов на Московской бирже
Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Доллар США и юань чуть подрастают на Московской бирже на старте торгов в понедельник, рубль не меняется в условиях отсутствия ярких стимулов к движению.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 90,735 руб./$1 (+13,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 1,43 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 1,3 коп. - до 12,6135 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль не меняется, ожидая новых стимулов, способных повлиять на его динамику. На старте новой недели нефтяные котировки немного снижаются, мировые рынки капитала меняются разнонаправленно. Поддержку нацвалюте оказывают фундаментальные факторы жесткой денежно-кредитной политики РФ.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $81,52 за баррель, что на 0,66% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена апрельских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $77,42 за баррель, что на 0,74% ниже относительно итогового значения предыдущей сессии.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в пятницу, инвесторы оценивали статданные по рынку труда США (больший, чем ожидалось, рост безработицы) и отчетность чипмейкера Broadcom (акции упали на 7%).

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в понедельник показывают разнонаправленную динамику. Японский Nikkei 225 теряет 2,52%, китайский CSI 300 растет на 0,8%, гонконгский Hang Seng - на 1,28%, южнокорейский Kospi снижается на 0,28%, австралийский индекс S&P/ASX 200 теряет 1,7%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,23%.

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