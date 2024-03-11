Представители ВТБ покинут совет директоров "ТНС энерго" по истечении форвардных контрактов

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "ГК "ТНС энерго" в рамках подготовки к годовому собранию утвердил список кандидатов в обновленный состав, в нем нет представителей структур ВТБ, следует из сообщения компании.

Из действующего состава совета директоров в новый предложены только двое: глава компании Елена Стельнова и глава "Янтарьэнергосбыта" Александр Парамонов. Их, согласно сообщению, выдвинули "ТНС энерго Пенза" (владеет 16,58% акций компании) и "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (владеет 3,72%).

Эти же акционеры также выдвинули и ряд других кандидатов: замгендиректора "ТНС энерго" по реализации Владимира Мальцева, замглавы компании по правовым вопросам Владимира Баруздина, замгендиректора по безопасности Михаила Маричева, Анастасию Торотько (согласно данным региональных "Вестей", она работает в "Янтарьэнергосбыте"), Екатерину Фомину (также включена в список кандидатов "ТНС энерго Ярославль" и "ТНС энерго Нижний Новгород"), Джаннат Тухтаеву (согласно ЕГРЮЛ, она является гендиректором ИК "Регион"), Константина Комиссарова (в прошлом входил в совет директоров "Мосэнерго" в должности замгендиректора по рыночным инвестициям ИК "Регион").

Еще пятерых кандидатов предложили "ТНС Холдинг" (владеет 12,92%) и Sunflake Limited (владеет 28,26%). Это Дмитрий Дуринов (в прошлом году он также выдвигался в совет в должности финдиректора ООО "Бугровские мельницы"), Сергей Ефремов, Максим Столяр, Сергей и Игорь Зайцевы (все выдвигались в прошлом как индивидуальные предприниматели).

Таким образом, в обновленном составе совета директоров уже не будет представителей структур ВТБ. Сейчас там таких трое - Владислав Леонтьев (в прошлогоднем списке кандидатов был представлен как вице-президент банка), Илья Седов (ранее работал в "ВТБ Инфраструктурный Холдинг", с 2022 года в "ООО "Проектное управление строительными контрактами") и Александр Сердюков (по данным прошлогоднего списка кандидатов, работал в "ООО ВТБ Инфраструктурный Холдинг").

Структура ВТБ вошла в капитал энергосбыта в 2017 году, приобретя 19,9% акций в "ТНС энерго" у на тот момент мажоритарного акционера - Sunflake Limited Дмитрия Аржанова (ранее он также возглавлял компанию).

Стороны тогда также заключили четыре беспоставочных расчетных форварда сроком от 2 до 5 лет на 4,975% акций каждый. В прошлом году истек очередной (третий из четырех) форвард, в результате чего доля ВТБ в капитале сбыта сократилась до 3,32%. Изменение произошло 29 мая 2023 года. В этот же день, как сообщалось, соответственно выросла доля в капитале материнской структуры у "ТНС энерго Пенза" (с 11,06% до 16,58% - ИФ). Последний форвард, заключенный между сбытом и ВТБ, истекает в июне 2024 года.

Годовое собрание акционеров "ТНС энерго" пройдет 11 апреля. Изначально компания планировала провести его 25 марта, но отменила это решение.

"ТНС энерго" - одна из крупнейших энергосбытовых компаний РФ. Компания ведет деятельность в 11 регионах страны.

Крупнейшим акционером "ТНС энерго" с долей 28,26% является Sunflake Ltd, 16,58% принадлежит ООО "ТНС Энерго Пенза", ООО "Гарант Энерго" (дочерняя структура "ТНС энерго Пенза") владеет 7%, ООО "ТНС Энерго Холдинг" - 12,92%, у "ТНС энерго Ростов-на-Дону" 3,72%, на free float приходится 1,84%.

Структуре "Россетей" АО "Янтарьэнерго" принадлежит 19,99% энергосбыта.