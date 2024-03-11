Рынок акций РФ начал неделю с роста выше 3320п по индексу МосБиржи

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ начал неделю с умеренного роста индексов из-за слабости нефти (Brent опускалась ниже $82 за баррель) и сохраняющихся негативных сигналов с внешних фондовых площадок; индекс МосБиржи превысил 3320 пунктов при смешанной динамике blue chips. Лидерами роста выступили бумаги "Мечела" (+1,8%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (+0,6%) обновили свой максимум.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3320,31 пункта (+0,1%, максимум сессии - 3340,37 пункта - новый пик с февраля 2022 года), индекс РТС - 1153,65 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1,4%.

Доллар к 18:50 стоил 90,68 рубля (+0,08 рубля).

Подорожали в понедельник акции "Мечела" (+1,8% и +1,1% "префы"), "Аэрофлота" (+1,4%), Polymetal (+1,4%), "НОВАТЭКа" (+1,2%), "Магнита" (+1%), "Северстали" (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (+0,6%, до 7545 рублей), "Газпром нефти" (+0,5%), "Татнефти" (+0,5%), "АЛРОСА" (+0,4%), АФК "Система" (+0,4%), "МТС" (+0,3%), ПАО "Полюс" (+0,3%), Сбербанка (+0,2% и +0,4% "префы"), расписки OZON (+0,1%).

В понедельник стало известно, что Polymetal после одобрения собранием акционеров и выполнения всех отлагательных условий закрыл сделку по продаже российского бизнеса в лице АО "Полиметалл" структуре группы "Мангазея" Сергея Янчукова.

Подешевели акции "Сургутнефтегаза" (-1,1% и -1,4% "префы"), "НЛМК" (-1%), "Норникеля" (-0,6%), "Яндекса" (-0,6%), ОК "Русал" (-0,5%), "Ростелекома" (-0,4%), ВТБ (-0,3%), "Интер РАО" (-0,3%), "Московской биржи" (-0,2%), "Газпрома" (-0,1%), "Роснефти" (-0,1%), "ММК" (-0,1%), "РусГидро" (-0,1%).

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "Детского мира" (+21,7%), расписки Qiwi (+12,7%), акции ПАО "Арсагера" (+11,4%), расписки HeadHunter (+5,9%), бумаги "М.Видео" (+5,7%), "СПБ биржи" (+3,5%), "Русснефти" (+3%).

Подешевели бумаги ПАО "Европейская электротехника" (-6,9%), ПАО "Центр международной торговли" (-2,8%), ПАО "Евротранс" (-2,8%), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (-2,3%), ПАО "Казаньоргсинтез" (-2,1%), ПАО "Росинтер ресторантс холдинг" (-2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 63,7 млрд рублей (из них 11,4 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 9,18 млрд рублей на бумаги "Яндекса" и 4,45 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").

Мнение экспертов

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, российский рынок акций начал неделю в приподнятом настроении, индекс МосБиржи продолжил закрепление выше 3300 пунктов - верхней границы многомесячного боковика 3000-3300 пунктов. Факторы за рост - высокие дивидендные ожидания, сохранение цен выше $80 за баррель Brent. Рубль на уровне 90-91 руб./$1 также в целом благоприятен для экспортеров, доминирующих в составе индекса МосБиржи, считает он.

"Голубиная" риторика руководства ФРС США локально улучшила риск-аппетит, однако в понедельник основные мировые индексы все же опустились в красную зону. Замедление мировой экономики и рост добычи со стороны стран, не входящих в ОПЕК+ (США, Бразилии и Гайаны) давят на нефтяные цены, полагает эксперт.

Во вторник инвесторы обратят внимание на ежемесячный отчет ОПЕК, февральский индекс потребительских цен (ИПЦ) США. "М.Видео" и "Ренессанс Страхование" опубликуют финансовые результаты по МСФО за 2023 год, Сбербанк представит финансовые результаты по РСБУ за февраль. Индекс МосБиржи, вероятно, продолжит движение в восходящем тренде, сдерживающих факторов немного. Прогноз по индексу МосБиржи на 12 марта - 3275-3375 пунктов, считает Бахтин.

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, в понедельник были объявлены механизм и сроки выкупа заблокированных депозитарных расписок и бумаг иностранных эмитентов у российских владельцев с использованием счетов типа "С". Это создало позитивный фон на российском рынке акций вместе с ожиданиями публикаций сильных финансовых результатов компаний на этой неделе.

Цена нефти Brent снижалась на новостях, что Саудовская Аравия намерена увеличить поставки нефти в азиатские страны, кроме Индии и Китая. Лидерами роста на фондовом рынке оказались акции уходящего с рынка "Детского мира" (+21,7%) без новостей.

Также в лидеры роста вошли акции ритейлера "М.Видео" (+5,7%) в преддверии назначенной на вторник публикации финансовых результатов компании по МСФО за IV квартал и весь 2023 год. Судя по сильным операционным результатам ритейлера за 2023 год, кризисные явления 2022 года компанией уже преодолены, полагает аналитик. Компания оперирует теперь преимущественно в сегменте электронной коммерции, где темпы роста рынка намного выше, чем в офлайновом сегменте (общий объем продаж компании (GMV) за 2023 год вырос на 11%, до 540,4 млрд руб., причем 73% совокупного годового оборота "М.Видео" пришлись на онлайн-продажи). Сильной стороной "М.Видео" является диверсификация каналов сбыта и умение эффективно работать сразу в обоих сегментах рынка - онлайновом и офлайновом, отмечает Мильчакова.

Менеджмент компании в конце 2023 года заявлял, что по итогам года EBITDA компании составила 21 млрд руб., а в IV квартале 2023 года рост показателя EBITDA в годовом выражении составил 90%. Это может означать снижение показателя долговой нагрузки "Чистый долг/EBITDA" ниже 3,5, что должно быть позитивно воспринято акционерами компании и фондовым рынком. Дивидендов по итогам 2023 года "М.Видео" с очень высокой вероятностью не выплатит, но направит нераспределенную прибыль на погашение задолженности и на развитие бизнеса, и это в будущем должно позитивно отразиться на финансовых результатах ритейлера, считает аналитик.

Во вторник индекс МосБиржи будет двигаться в коридоре 3300-3400 пунктов. Пара USD/RUB, скорее всего, проторгуется в диапазоне 89-91 руб./$1, полагает Мильчакова.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, индекс МосБиржи утром протестировал на подъеме отметку 3340 пунктов, после чего началось снижение. Не исключено, что локальный рост в начале дня был обусловлен позитивными новостями относительно появления "дорожной карты" по обмену заблокированными активами - инвесторы с оптимизмом смотрят на разблокировку и возможный приток новой ликвидности на рынки.

На американском рынке акций с пятницы преобладают продажи, но индекс S&P500 продолжает торговаться в восходящем тренде. Снижение, по мнению Федосова, может быть обусловлено локальной фиксацией прибыли, а также неоднозначной статистикой с рынка труда США (в феврале выросла безработица, но и возросло количество занятых в несельскохозяйственном секторе). Статистика указывает, что локальный рост безработицы может быть сезонным, и рынок труда по-прежнему остается сильным, что отдаляет перспективу снижения процентной ставки.

Цены на нефть в понедельник локально снижались на фоне сохранения опасений замедления спроса как со стороны Китая, крупнейшего мирового импортера нефти, так со стороны США. Однако от сильного снижения нефть удерживают возможные перебои поставок нефти на Ближнем Востоке, что обусловлено провалом переговоров между Израилем и ХАМАС, полагает Федосов.

По оценке начальника аналитического отдела департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка (РСХБ) Александра Фетисова, позитивные данные по росту оборота внешней торговли Китая, а также данные по инфляции за февраль, указывающие на признаки того, что экономика Поднебесной стала обретать опору для вероятного импульса к росту в 2024 году, способствуют усилению сантимента на глобальных товарных площадках. На российском рынке акций в нефтегазовом секторе выделяется "ЛУКОЙЛ", который обновил максимум (цена сделок в понедельник достигала 7592,5 рубля - прим ИФ). Во вторник инвесторы ожидают отчетность по МСФО за 2023 год, которая может раскрыть размер итоговых дивидендов за прошедший год (компания может заплатить за 2023 год еще не менее 500 руб. на акцию, что предполагает дивдоходность на уровне 6,6% к текущим ценам), считает аналитик.

Акции "Магнита" (7695,5 рубля) пытаются протестировать максимумы года, а заодно и максимумы с октября 2017 года. Целевая цена по акциям компании составляет 8670 руб., что предполагает потенциал роста в 13%, а прогнозные дивиденды за 2023 год составляют 421 руб. на акцию, или 5,5% дивдоходности. Среди аутсайдеров - акции "Яндекса". Основные новости, касающиеся реструктуризации компании, уже учтены в котировках, и инвесторы соблюдают осторожность в преддверии следующего этапа - объявления условий обмена акций Yandex N.V на акции российской компании.

"В целом ожидаем, что российский рынок на этой неделе попытается выйти за пределы уровня 3350 по индексу МосБиржи и, возможно, закрепиться на диапазоне 3350-3400 пунктов", - считает Фетисов.

Зарубежные рынки

В США в минувшую пятницу индексы акций снизились на 0,2-1,2% во главе с Nasdaq.

По данным Минтруда США, количество рабочих мест в экономике страны в феврале увеличилось на 275 тыс. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал рост на 200 тыс. Безработица в США в феврале выросла до 3,9% с 3,7% в январе, тогда как аналитики не ожидали изменения показателя.

Участники рынка полагают, что такие данные повышают вероятность того, что Федеральная резервная система (ФРС) начнет снижать процентные ставки в июне этого года.

В Азии в понедельник также преобладала негативная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 упал на 2,2%, австралийский ASX Australia - на 1,8%, южнокорейский Kospi - на 0,8%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,7%, гонконгский Hang Seng вырос на 1,4%), в Европе динамика смешанная (индексы FTSE и CAC 40 подросли на 0,1%, DAX просел на 0,5%), "минусуют" США (индексы к 18:50 МСК просели на 0,2-0,3%).

Экономика Японии в IV квартале 2023 года выросла на 0,1% относительно предыдущих трех месяцев, согласно окончательным данным правительства. Предварительно было объявлено о сокращении ВВП на 0,1%. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал подъем на 0,3%, сообщает Trading Economics. В третьем квартале ВВП уменьшился на 0,8%, как и было объявлено ранее.

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в феврале выросли на максимальные за 11 месяцев 0,7% в годовом выражении, говорится в опубликованном в субботу отчете Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал подъем на 0,3%.

Инфляция в КНР отмечена впервые за шесть месяцев, в этот раз ей способствовал высокий спрос в период празднования Нового года по Лунному календарю. В январе потребительские цены в стране опустились на максимальные более чем за 14 лет 0,8%.

Нефть

На нефтяном рынке в понедельник цены вечером подросли после падения Brent днем в район $81 за баррель.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 18:50 составила $82,36 за баррель (+0,3% и -1,1% в пятницу), апрельская цена WTI - $78,12 за баррель (+0,1% и -1,2% в пятницу).

За прошлую неделю международный бенчмарк снизился на 1,8%, североамериканский - на 2,5%.

Инвесторы проявляют осторожность перед выходом на этой неделе данных об инфляции в США и ежемесячных отчетов ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА), которые могут повлиять на перспективы рынка, пишет Trading Economics.

Также трейдеры следят за переговорами о перемирии между Израилем и ХАМАС, пока не давшими значимых результатов, и оценивают статистику внешней торговли Китая.

По данным S&P Global Commodity Insights, импорт нефти в КНР в первые два месяца года упал примерно на 5,7%, до 10,9 млн баррелей в сутки.