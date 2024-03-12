Gartner ждет роста глобальных продаж электромобилей в 2025 году выше 20 млн

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Мировые поставки электромобилей в 2024 году увеличатся до 18,4 млн штук, а в 2025 году достигнут 20,6 млн, прогнозирует исследовательская компания Gartner.

В 2023 году в мире было продано более 15 млн электрокаров.

Ожидается, что к 2027 году 15% компаний по производству электромобилей, основанных за последнее десятилетие, будут приобретены или обанкротятся.

"Это не означает, что сектор электромобилей рушится. Мы просто вступаем в новую фазу, когда компании с лучшими продуктами и услугами будут побеждать остальных", - полагает вице-президент по исследованиям Gartner Педро Пачеко.

"Стимулы, связанные с электромобилями, постепенно прекращают действовать в разных странах, что делает рынок более сложным для действующих игроков", - добавил он.

Аналитики Gartner ожидают, что к 2027 году производство аккумуляторных электромобилей (BEV) следующего поколения будет обходиться в среднем дешевле, чем выпуск автомобилей с сопоставимыми двигателями внутреннего сгорания.