"ЕвроХим" получил согласие держателей евробондов-24 на изменение условий обслуживания

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - "ЕвроХим" накануне наступления срока погашения долларовых еврооблигаций-2024 получил согласие инвесторов на изменение условий обслуживания выпуска, следует из сообщения компании-эмитента Eurochem Finance DAC.

Дата погашения этого выпуска еврооблигаций приходится на 13 марта. В начале февраля "ЕвроХим" предложил владельцам долговых бумаг внести ряд изменений в условия обслуживания, которые, в частности, предполагают осуществление раздельных платежей в адрес держателей с правами в российской и иностранной инфраструктуре, а также увеличение льготного периода для расчетов с инвесторами.

Компания напоминала, что на фоне серьезных проблем с использованием традиционных каналов доведения выплат владельцы евробондов могут столкнуться с трудностями в получении причитающихся им платежей. Поэтому эмитент хотел бы согласовать варианты, которые позволяют расплатиться с держателями, не прибегая к услугам основного платежного агента и международных клиринговых систем.

Изначально инвесторы должны были проголосовать до 21 февраля включительно, а собрание держателей евробондов было назначено на 26 февраля, но из-за отсутствия кворума оно было перенесено на 12 марта.

Согласно одобренным изменениям, держатели евробондов, чьи права учитываются российскими депозитариями, получат свои выплаты через НРД в рублях по официальному курсу. Держатели, чьи права учитываются за пределами российской депозитарной и расчетной системы, смогут получить выплаты в рублях на счета типа "Д" по заявлению. Остальным инвесторам платежи будут осуществлены в долларах через trustee при условии, что держатели предоставят доверительному управляющему все необходимые документы.

Кроме того, компания согласовала возможность осуществления выплат в юанях, евро или дирхамах, если у нее не будет возможности произвести их в долларах.

Также "ЕвроХим" получил согласие на увеличение льготного периода по платежам с 7 рабочих дней для основной суммы долга и 10 рабочих дней для процентов до 60 рабочих дней. Хотя группа ожидает, что погашение евробондов и выплата процентов будут осуществлены в установленный срок, она хотела бы увеличить grace-период, чтобы избежать технического дефолта в случае сбоев в проведении выплат или задержек, связанных с получением разрешений от российских регуляторов, отмечала ранее компания.

Выпуск с погашением в 2024 году - единственный находящийся в обращении выпуск евробондов "ЕвроХима". В марте 2022 года компания столкнулась с проблемами в проведении купонного платежа по этим евробондам, платежный агент его заблокировал. В середине июня "ЕвроХим" сообщил, что решил технические проблемы с проведением выплат, а в сентябре 2022 года держатели еврооблигаций компании одобрили перенос процентных платежей на дату погашения евробондов.

Первоначальный объем выпуска евробондов компании составлял $700 млн, ставка купона - 5,5%. В мае прошлого года "ЕвроХим" разместил выпуск биржевых облигаций номинальным объемом $25 млн со сроком погашения 13 марта 2024 года. Дата погашения локальных облигаций компании совпадала с датой погашения находящихся в обращении долларовых еврооблигаций. В октябре компания сообщила, что начала обмен еврооблигаций-2024 на биржевые облигации этого выпуска. Обмену подлежали евробонды с хранением в НРД.