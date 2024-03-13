Индексы МосБиржи и РТС выросли в пределах 0,4% в начале торгов

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - В российский рынок акций в начале торгов продолжил рост по большинству blue chips на фоне улучшения внешней конъюнктуры; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,2-0,4% во главе с бумагами "Русала".

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,2% до 3337,78 пункта, индекс РТС вырос на 0,4% до 1149,26 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" выросли в пределах 1,2%.

Доллар подешевел на 30 копеек до 91,49 рубля.

Подорожали акции ОК "Русал" (+1,2%), "Аэрофлота" (+1,1%), АФК "Система" (+0,9%), "НЛМК" (+0,6%), ВТБ (+0,5%), "Интер РАО" (+0,5%), "АЛРОСА" (+0,4%), "Северстали" (+0,4%), "ММК" (+0,4%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), Polymetal (+0,3%), "Газпрома" (+0,2%), "Мечела" (+0,2%), Сбербанка (+0,2% и +0,4% "префы"), "Газпром нефти" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,1%), "Норникеля" (+0,1%), "Магнита" (+0,1%), "Яндекса" (+0,1%).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (-0,5%), "Московской биржи" (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "Роснефти" (-0,1%), "МТС" (-0,1%), "РусГидро" (-0,1%), расписки OZON (-0,1%).

Главный аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов ожидает, что индекс МосБиржи в среду продолжит колебания в диапазоне 3300-3350 пунктов. "Ожидаем роста акций "ЛУКОЙЛа", что должно позволить индексу достичь новых максимумов. Также лучше рынка могут быть акции "Русала" и En+ Group, а также "Интер РАО"", - отметил он.

Вышедшие накануне отчетности Сбербанка и "ЛУКОЙЛа" оказались неплохими, что поддержало рынок. Спрос на акции "Русала" подогревается ожиданиями публикации результатов работы за II полугодие 2023 года, считает аналитик.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", корпоративный календарь в среду небогат на события. Повлиять на динамику индексов акций может ход торгов на валютном рынке на фоне публикации данных по торговому балансу, а также динамика котировок на сырьевые товары. Опубликованный во вторник ежемесячный отчет ОПЕК был нейтрально воспринят инвесторами, альянс сохранил прогнозы по спросу на нефть на 2024 и 2025 годы. В четверг ожидается публикация отчета Международного энергетического агентства (МЭА), прогнозы которого менее позитивны для нефтяного рынка.

В среду будут опубликованы данные по торговому балансу России за январь. Раскрытые на прошлой неделе Минфином данные о нефтегазовых доходах бюджета (945,6 млрд рублей в феврале по сравнению с 675,5 млрд в январе) указывают на то, что в январе профицит торгового баланса мог улучшиться по сравнению с предыдущим месяцем, что может поддержать рубль, полагают эксперты компании "Цифра брокер".

В США во вторник индексы акций выросли на 0,6-1,5% во главе с Nasdaq; индекс S&P 500 (+1,1%) обновил рекорд, превысив 5175 пунктов. Инвесторы оценивали данные об инфляции в США и новости эмитентов.

Потребительские цены (индекс CPI) в стране в феврале выросли на 3,2% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда страны. Таким образом, темпы повысились по сравнению с 3,1% в январе. Аналитики в среднем прогнозировали сохранение инфляции на январском уровне, по данным Trading Economics.

Инфляция оказалась близкой к ожидаемой, и трейдеры продолжили надеяться, что Федеральная резервная система начнет снижать процентные ставки в июне, поскольку в более долгосрочной перспективе рост цен замедляется, сообщает AP.

Глава банка JPMorgan Джейми Даймон полагает, что американскому ФРС следует повременить со снижением ставок до прояснения экономической ситуации. При этом он оценивает шансы на "мягкую посадку" американской экономики в ближайшие 1-2 года в 50%, а худшим сценарием называет стагфляцию, сообщает Bloomberg.

В Азии в среду наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, австралийский ASX Australia подрос на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский индекс Shanghai Composite просел на 0,4%, гонконгский Hang Seng проседает на 0,1%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы топчутся вблизи уровней закрытия вторника).

Безработица в Южной Корее в феврале снизилась до 2,6% с 3% месяцем ранее, согласно официальным данным. Число рабочих мест увеличилось на 329 тыс. в годовом выражении, до 28,04 млн. Показатель растет более чем на 300 тыс. второй месяц подряд.

На нефтяном рынке утром в среду цены корректируются вверх после снижения накануне, трейдеры оценивают рыночные прогнозы и данные о запасах в США.

К 10:01 майские фьючерсы на Brent дорожали на 0,7%, до $82,44 за баррель (-0,4% накануне), апрельские фьючерсы на WTI дорожали на 0,7%, до $78,1 за баррель (-0,5% во вторник).

ОПЕК накануне сохранила прогноз повышения спроса на нефть в этом и следующем годах на уровне 2,2 млн б/с и 1,8 млн б/с соответственно. Оценка спроса в 2023 году была повышена на 50 тыс. б/с - до 102,21 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете картеля.

Ожидается также, что в 2024 году потребление нефти в мире увеличится на 2,25 млн б/с и составит 104,46 млн б/с (совпадает с февральским прогнозом). В 2025 году глобальный спрос на нефть вырастет на 1,85 млн б/с и достигнет 106,3 млн б/с.

Опубликованные во вторник данные Американского института нефти (API) показали снижение резервов на неделе, завершившейся 8 марта, на 5,521 млн баррелей. Минэнерго США обнародует официальную статистику позднее в среду.

Накануне министерство резко повысило прогноз цены на нефть Brent и на 2024, и на 2025 годы из-за продления странами ОПЕК+ ограничений по добыче. Как следует из нового отчета управления энергетической информации (EIA) ведомства, в 2024 году прогноз цены Brent увеличен с $82,42 до $87 за баррель, в 2025 году - с $79,48 до $84,8 за баррель.